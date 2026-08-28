أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إمكانية عودة الدبلوماسية، شرط أن تدرك الولايات المتحدة حقيقة أن الضغط لا يُجدي، وأن الاحترام والثقة أمران ضروريان.

وكتب الوزير عراقجي، في منشور له على إحدى منصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 28 آب/أغسطس 2026: "لقد أجرينا (أمس) مع رئيس وزراء ووزير خارجية قطر حوارات بناءة ومبتكرة في طهران".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في منشوره: "إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ليست مستحيلة، بل تتوقف على إدراك أميركا لحقيقة بسيطة وهي أن الضغط لا يُجدي".

وختم عراقجي منشوره قائلًا: "على أميركا أن تبني الثقة، وتتحدث باحترام، وتقر بحقوقنا، وتلتزم بتعهداتها".

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