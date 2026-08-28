تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ323 على التوالي، خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة، موقعة مزيدًا من الشهداء والخسائر والدمار.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ارتكبت اليوم الجمعة 28 آب/أغسطس 2026، خروقات واعتداءات جديدة طالت أماكن متفرقة من قطاع غزة، وتخللها قصف مدفعي وإطلاق نار من الطيران المروحي والزوارق الحربية "الإسرائيلية".

وارتقى 3 شهداء من عائلة واحدة وأصيب آخرون، جراء قصف لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف صباح اليوم منطقة القرارة الواقعة في شمال محافظة خان يونس بجنوب القطاع.

والشهداء هم: ️لافي فايز لافي عابدين (42 عامًا)، تيسير فايز لافي عابدين (28 عامًا)، ️عبد الحميد محمد عبد عابدين (42 عامًا).

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقذائف المدفعية الثقيلة في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع استهداف سواحل غزة بنيران الزوارق الحربية.

وكثفت دبابات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم نيرانها باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استهدفت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" المناطق الشمالية الغربية للمدينة وبحرها.

وحاصرت آليات الاحتلال عائلة في شارع طوطح جنوب شرقي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار "إسرائيلي" كثيف وأعمال تجريف نفذتها جرافات الاحتلال في المنطقة.

واستهدف القصف المدفعي "الإسرائيلي" على فترات متفرقة اليوم المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" مناطق جنوبي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية النار في بحر المدينة.

وامتد القصف المدفعي "الإسرائيلي" إلى مدينة رفح من جهة شرقي خان يونس.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن إجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء الخروقات "الإسرائيلية" لوقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 1,303 شهداء، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4,336 إصابة، وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال رفات 814 شهيدًا من تحت ركام المنازل والمباني المدمرة.

واستنادًا إلى الإحصائية التراكمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,438 شهيدًا والمصابين إلى 174,447 إصابة.

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