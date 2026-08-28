كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين

370 طفلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب ضربًا وتقييدًا وحرمانًا
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

370 طفلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب ضربًا وتقييدًا وحرمانًا

2026-08-28 13:53
84

أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، بأن نحو 370 طفلًا فلسطينيًا يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجدو وعوفر، وسط ظروف اعتقال قاسية.

 وحذر المركز في بيان، من استمرار استهداف الأطفال، مع تسجيل 276 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال النصف الأول من عام 2026. 

وكشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية. 

ودعا المركز الأمم المتحدة واليونيسف والمؤسسات الدولية إلى تحرك فعلي لحماية الأطفال المعتقلين، ووقف الانتهاكات وضمان العلاج والتعليم والزيارات العائلية. 

وأشار المركز إلى أن الأسرى في سجن مجدو يواجهون نقصًا حادًا في الطعام وتدنّي جودته، ما أدى إلى فقدان عدد منهم أوزانًا كبيرة، وصلت لأن فقد أحدهم 18 كيلوغرامًا من وزنه، فيما فقد آخر نحو 7 كيلوغرامات. كما يتفشى الجرب بين الأسرى، بالتزامن مع حرمان بعضهم من العلاج والنظارات الطبية رغم حاجتهم إليها، ويحرمون من مواد النظافة، فيما لا تتجاوز مدة الفورة 30 دقيقة يوميًا، وقد تنخفض إلى 20 دقيقة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني جرائم العدو الصهيوني الأسرى الفلسطينيون
إقرأ المزيد
المزيد
اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ ساعة
370 طفلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب ضربًا وتقييدًا وحرمانًا
370 طفلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب ضربًا وتقييدًا وحرمانًا
فلسطين منذ ساعة
الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة.. 3 شهداء بقصف استهدف القرارة 
الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة.. 3 شهداء بقصف استهدف القرارة 
فلسطين منذ ساعتين
الاحتلال يواصل عدوانه على غزة.. شهيدان ومصابون بينهم طفل
الاحتلال يواصل عدوانه على غزة.. شهيدان ومصابون بينهم طفل
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ ساعة
370 طفلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب ضربًا وتقييدًا وحرمانًا
370 طفلًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب ضربًا وتقييدًا وحرمانًا
فلسطين منذ ساعة
الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة.. 3 شهداء بقصف استهدف القرارة 
الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة.. 3 شهداء بقصف استهدف القرارة 
فلسطين منذ ساعتين
تحليل
تحليل "إسرائيلي": كابوس انتخابات 1992 يعود ليطارد نتنياهو
عين على العدو منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة