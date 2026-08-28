أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، بأن نحو 370 طفلًا فلسطينيًا يقبعون في سجون الاحتلال، معظمهم في سجني مجدو وعوفر، وسط ظروف اعتقال قاسية.

وحذر المركز في بيان، من استمرار استهداف الأطفال، مع تسجيل 276 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال النصف الأول من عام 2026.

وكشفت إفادات الأطفال المحررين عن تعرضهم للتعذيب بالضرب والتقييد والتهديد والحرمان من الطعام والمياه، إلى جانب الإهمال الطبي وسوء التغذية.

ودعا المركز الأمم المتحدة واليونيسف والمؤسسات الدولية إلى تحرك فعلي لحماية الأطفال المعتقلين، ووقف الانتهاكات وضمان العلاج والتعليم والزيارات العائلية.

وأشار المركز إلى أن الأسرى في سجن مجدو يواجهون نقصًا حادًا في الطعام وتدنّي جودته، ما أدى إلى فقدان عدد منهم أوزانًا كبيرة، وصلت لأن فقد أحدهم 18 كيلوغرامًا من وزنه، فيما فقد آخر نحو 7 كيلوغرامات. كما يتفشى الجرب بين الأسرى، بالتزامن مع حرمان بعضهم من العلاج والنظارات الطبية رغم حاجتهم إليها، ويحرمون من مواد النظافة، فيما لا تتجاوز مدة الفورة 30 دقيقة يوميًا، وقد تنخفض إلى 20 دقيقة.

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