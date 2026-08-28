صعّدت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة 28 آب/أغسطس 2026، حملات الدهم والاقتحام والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام ومداهمة منازل واعتقالات وإطلاق قنابل الغاز، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثالث سيطرتها على معهد "قلنديا" في شمال القدس المحتلة، بالتزامن مع تجوال آلياتها في المناطق المحيطة به.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامها شارع المطار قرب مخيم قلنديا، كما اعتقلت أحد الشبان خلال اقتحام المخيم.

وأصيب فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة تل جنوب نابلس، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.



واقتحمت قوات الاحتلال قرى عورتا ومادما وعوريف جنوب وجنوب شرق نابلس، وداهمت عددًا من المنازل، كما أطلقت قنابل الغاز خلال عمليات الاقتحام.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس انطلاقًا من حاجز دير شرف، كما اقتحمت بلدة بيت إيبا غرب المدينة ومحيط مخيم العين غرب نابلس.

واعتدى مستوطنون بالضرب على الفلسطيني عيسى عبد الله حمايل وزوجته في منطقة "عين أم الجرب" شرق بلدة بيتا جنوب نابلس، وأجبروهما على مغادرة المكان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان غرب جنين، واعتقلت ثلاثة شبان هم عبد الرزاق عابد، وعدنان عابد، ومحمود عابد.

كما داهمت قوات الاحتلال منطقة سكنات النازحين من مخيم جنين في محيط الجامعة العربية الأميركية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "المربعة" ومدينة الخليل، وداهمت عددًا من المنازل خلال اقتحام المنطقة الجنوبية، فيما تجول مستوطنون في محيط منازل الفلسطينيين بمنطقة الدوارة في بلدة سعير شمال الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

الكلمات المفتاحية