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القطان: تصنيف العدو الصهيوني لي وللجمعية كأعداء هو بمثابة وسام شرف أعتز به
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لبنان

القطان: تصنيف العدو الصهيوني لي وللجمعية كأعداء هو بمثابة وسام شرف أعتز به

2026-08-28 17:50
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ردّ رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان، على ما ورد في التقرير الصادر عن مركز "ألما" البحثي الصهيوني والذي يستهدف جمعية "قولنا والعمل"، فأكد  في موقفه السياسي الأسبوعي من بلدة برالياس البقاعية، أن "هذه المحاولات والتهديدات الصهيونية لا تحرك ساكنًا ولا تؤثر في مسار الثبات على الحق"، مشددًا على أن "لا مركز "ألما" "الإسرائيلي" ولا كل مراكز الدنيا قادرةٌ على تغيير قدر الله أو التحكم بآجال العباد، فالعدو لا يملك أن يقرب أحدًا من الموت يومًا ولا أن يبعده عنه يومًا، ومن الخطأ الكبير أن يعتقد أي إنسان أن هناك من يستطيع تقريب الأجل أو تأخيره".

كما أكد أن "الموت والاستشهاد على كلمة "لا إله إلا الله" هو شرف عظيم ومرتبة سامية لا ينالها كل إنسان، بل هي كرامة يختص الله بها خاصة عباده، فإذا أراد الله أن يكرم مؤمنًا رزقه الشهادة بحق".

​واعتبر أن "تصنيف العدو الصهيوني له وللجمعية كأعداء هو بمثابة وسام شرف وفخر يعتز به، وأن الارتقاء شهداء على أيدي هؤلاء الأعداء هو ذروة هذا الشرف، وخوف العدو مني ومن الكلمة هو توفيق وكرامة من الله عز وجل". 

وختم: "إن الثبات على الحق ليس مجرد شعارات أو كلمات يتلفظ بها الإنسان، بل هو اختبار حقيقي يتجلى في الميدان وعند كل موقف عملي، يثبت فيه الشريف على مبادئه ولا يتزعزع".

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان احمد القطان جمعية قولنا والعمل
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