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فلسطين

حماس تنعى شهداء مجزرة الاحتلال في جنين وتدعو لتصعيد المقاومة في الضفة
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فلسطين

حماس تنعى شهداء مجزرة الاحتلال في جنين وتدعو لتصعيد المقاومة في الضفة

2026-08-28 18:35
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أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحًا صحفيًا نعت فيه إلى أبناء الشعب الفلسطيني المرابط والأمة العربية والإسلامية، الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في المجزرة التي اقترفها الاحتلال بقصفه بالطيران الحربي منطقة حرش السعادة في مدينة جنين.

وأكدت الحركة في بيانها أن هذه الجريمة النكراء، التي تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي بحق أبناء الشعب، لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة؛ مشددة على أن الضفة ستبقى منبعًا للثوار والبطولات، وأن الشعب الصامد سيواصل التمسك بأرضه وحقوقه وثوابته، وأن المقاومة لن تحيد عن درب الوفاء لدماء الشهداء، وستحفظ وصيتهم حتى نيل الحرية ودحر الاحتلال.

وحمّلت حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القصف والجرائم المتصاعدة، واستمرار سياسته الوحشية القائمة على القتل والهدم والترويع، مؤكدة أن استمرار العدوان لن يصنع أمنًا ولا استقرارًا للاحتلال.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في جنين وسائر محافظات الضفة الغربية إلى تصعيد كل أشكال المقاومة، وإرباك حسابات الاحتلال الأمنية، والتصدي لجرائمه واعتداءات عصابات مستوطنيه، وتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز الصمود والثبات في مواجهة مخططات القتل والضم والتهجير.

كما طالبت حماس الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لوقف تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تشجع قادة الاحتلال على مواصلة جرائمهم.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس الضفة الغربية
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