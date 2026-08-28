

جدّدت الحكومة اليمنية، العهد بالسير على خطى الشهداء القادة، والاستمرار على نهجهم مهما كانت التضحيات.

وأوضحت الحكومة اليمنية في بيان صادر عنها في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء جراء عدوان صهيوني إجرامي وغادر، أن استشهادهم كان تتويجًا لمسيرة جهادية عظيمة، واجهوا فيها بكل ثبات وشجاعة أصعب الظروف والتحديات.

وأكدت أن تقديم اليمن كوكبة من الشهداء القادة، هو شرف مستحق لدولة وضعت كل إمكاناتها في خدمة قضايا أمتها، ويُجسّد أسمى صور الوحدة والأخوة الإسلامية والتي كانت نتيجتها إفشال مخططات العدو وهزيمته في مساعيه العدوانية، وقد امتزجت خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" دماء شهداء اليمن مع شهداء فلسطين ولبنان وإيران والعراق في مواجهة العدو المجرم ذاته، والذي يستهدف الأمة الإسلامية كاملة بغرض إقامة "إسرائيل الكبرى" وتغيير "الشرق الأوسط".

وقال البيان: "اليمن مصنع الأبطال والقادة، وكل قائد يرتقي في ساحة الجهاد يخلفه عشرات القادة بعون الله تعالى ورعايته ولا تراجع ولا ضعف ولا وهن في سبيل الله"، مؤكدًا أن اليمن ثابت على مواقفه المبدئية وأن شعبه المجاهد وقياداته الشجعان ما زادهم صلف العدوان الصهيوني الأميركي بجرائمه إلا إصرارًا وثباتًا على خط الجهاد المقدس.

وأضاف البيان: "بفضل الله تعالى والقيادة الحكيمة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والدور البارز للرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، تم إفشال مخططات العدو ولم يحقق شيئًا من أهدافه بتلك الجريمة النكراء، وتمكنت الحكومة من الانطلاق في مسيرة التغيير والبناء بتصميم راسخ لاستكمال برامجها وخططها التي وضعها الشهداء القادة".

وتابع: "إن الشهادة مقام رفيع يصبو إليه كل مسلم صادق، وشعبنا المجاهد بشرائحه كافة لن يتردّد في تقديم التضحيات في سبيل الله وقضايا أمته ومقدساتها استجابة لله تعالى واقتداءً بنهج رسول الله في الجهاد رفعًا للظلم ونصرة للمستضعفين".

وشدّدت الحكومة اليمنية على أن "موقف اليمن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ثابت ومبدئي، ولن يتخلى عن مسؤوليته في نصرة كل الشعوب الإسلامية المعتدى عليها انطلاقًا من توجيهات الله بالوحدة والأخوة الإسلامية، وهذا عهد يتجدد في هذه الذكرى وفاءً لدماء الشهداء رضوان الله عليهم، وما النصر إلا من عند الله".

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