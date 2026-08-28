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اسبوع الوحدة الإسلامية
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إيران

السيد مجتبى الخامنئي بمناسبة أسبوع الحكومة: ارتكاب أي عمل يضر بالتماسك الاجتماعي حرام
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إيران

السيد مجتبى الخامنئي بمناسبة أسبوع الحكومة: ارتكاب أي عمل يضر بالتماسك الاجتماعي حرام

2026-08-28 20:49
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وجه قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد مجتبى الخامنئي رسالة بمناسبة "أسبوع الحكومة"، أكد فيها على جملة من التوجيهات والمواقف الأساسية.

وأعلن سماحته بشكل قاطع أن ارتكاب أيّ عمل يضر بالتماسك الاجتماعي حرام، مؤكدًا ضرورة توضيح وتسليط الضوء على قوة وإمكانات إيران والتركيز عليها وتجنّب أي كلام يسبب اليأس.

وثمّن السيد مجتبى الخامنئي إجراءات الحكومة الإيرانية التي نُفِّذت رغم قيود ومؤامرات العدو الأميركي والصهيوني والعقوبات والحصار، معربًا عن تقديره للإجراءات الجيدة التي اتخذتها الحكومة وخاصة الرئيس الصادق والمتفاني الذي قام بإنجازات كبيرة.

وشدد آية الله السيد مجتبى الخامنئي بالتشديد على أن الحفاظ على الوحدة وحماية التماسك الاجتماعي من بين القضايا الجوهرية وفي صميم اهتمام الحكومة ومسؤوليها وجميع مكوّناتها.

ولفت السيد الخامنئي إلى أن فرصة خدمة الشعب وأهداف الجمهورية الإسلامية نعمة عظيمة يجب الحفاظ عليها، وقال "في ظل الظروف الصعبة والمعقدة فإن من الأمور الأساسية شرح وتوضيح قوة إيران وشعبها الحبيب".

وأضاف "نقاط الضعف لا تحتاج إلى سرد وتسليط الضوء عليها بل تتطلب تخطيطاً وعملاً لحلها".

وأشار سماحته إلى أن "شعب إيران العزيز الذي أظهر معدنه الحقيقي خلال الأشهر الستة الماضية في مختلف مظاهر الجهاد ضد العدو، يستحق أن يشعر بدعم القوى والمؤسسات المسؤولة سعيًا لتحقيق المستوى المنشود لهذا النظام المقدس".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي
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