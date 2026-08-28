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إيران

بزشكيان ردًا على رسالة السيد مجتبى الخامنئي: سنكون حماة سلطة البلاد وكرامتها
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إيران

بزشكيان ردًا على رسالة السيد مجتبى الخامنئي: سنكون حماة سلطة البلاد وكرامتها

2026-08-28 21:01
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن رسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي هي "استمرار للدعم البنّاء والفريد من نوعه الذي قدمه القائد الشهيد (السيد علي الخامنئي (رض))".

وأوضح بزشكيان أن "رسالة السيد مجتبى الخامنئي الودية والحكيمة إلى الحكومة وإليّ شخصيًا هي استمرار للدعم الفريد من نوعه من القائد الشهيد".

وأضاف الرئيس الإيراني: "نؤكد للأمة الإيرانية العظيمة وللقيادة الكريمة أننا بتكاتفنا وتضامننا الكاملين مع سائر أجهزة الدولة سنكون حماة البلاد".

وختم بزشكيان بالقول: "نؤكد للأمة الإيرانية العظيمة وللقيادة أننا مع أجهزة الدولة سنكون حماة سلطة البلاد وكرامتها على درب الازدهار والتقدم".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مسعود بزشكيان السيد مجتبى الخامنئي
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