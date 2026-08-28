أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن رسولنا محمد (ص) هو رسول الأحرار الذين يفتحون عقولهم وقلوبهم الصافية والنقية ليتعرفوا على الحقائق التي تسعدهم في الدنيا وفي الآخرة.

وفي كلمة له في المهرجان النبوي المركزي "رسول الأحرار" الذي أقامه حزب الله في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت، قال الشيخ قاسم: "اليوم نحتفل بولادة رسول الأحرار محمد (ص) وسنتحدث بهذه المناسبة عن الولادة الميمونة وعن الدور العظيم لسيد الرسل والأنبياء على مستوى البشرية جمعاء"، مردفًا: "كذلك سنتعرض لبعض الموضوعات ومنها الموضوع السياسي في بلدنا".

وتابع سماحته: "اليوم نلاحظ أن أميركا وكل أولئك الذين يعملون على خط الشرك والانحراف والكفر هم أمة واحدة"، لافتًا إلى أن "النبي واحد للسنة والشيعة ولكل المسلمين".

وقال: "كونوا موحدين ولا نقصد هنا بالوحدة الإسلامية الوحدة الوجدانية والعاطفية والوحدة بالكلمات والألفاظ إنما الوحدة التي تؤدي إلى منعة المسلمين وتحقق التكامل بينهم والتعاون والتعاضد وخاصة بين الدول والشعوب"، مردفًا: "الوحدة لتحرير الأمة من التبعية للاستعمار والانحراف والاستكبار لتحرير الأمة من الاستلاب الثقافي والاقتصادي والسياسي، والوحدة لمواجهة مشاريع الفتن بين المسلمين ولمواجهة خطاب الكراهية والبغضاء ومن يزرع الحواجز المذهبية والدينية والسياسية بين المسلمين"، مضيفًا: "الوحدة للتصدي لمشاريع التفتيت التي تسلكها الإدارة الأميركية الطاغية وتستعين بـ "إسرائيل" المجرمة من أجل أن تكسر منطقتنا".

واعتبر الشيخ قاسم أن للوحدة نتيجتان عمليتان نحتاجهما، الأولى أن نكون موحدين بمنع الفتنة وأن تمتد هذه الوحدة من الوحدة الإسلامية إلى الوحدة الوطنية إلى الوحدة الإنسانية، ولا شيء يمنع أن تكون هذه الوحدة شاملة لكل أحرار العالم. وبحسب سماحته، فالنتيجة الثانية للوحدة أن نكون موحدين حول القضية المركزية التي هي قضية فلسطين وتحرير فلسطين والأقصى.

وشدد الشيخ قاسم على أن قضية فلسطين هي قضية الوحدة الإسلامية وليست قضية سنية ولا قضية شيعية ولا قضية مذهبية، بل هي قضية إسلامية وطنية قومية عربية إنسانية.

هذا، ودعا الشيخ قاسم الدول العربية والإسلامية والشعوب إلى أن يعملوا للوحدة، قائلًا: "آن لنا أن نكون معًا وأن تكون منطقتنا آمنة بالتفاهم بين دول المنطقة وأن تضع حدًا للاستكبار ولكل أدواته في منطقتنا".

الشيخ قاسم: الإمام الصدر كان يمثّل العدالة والإنسانية

وفي سياق آخر، أشار إلى أن الإمام الصدر كان رمزًا وعلمًا وقدوة، وكان متعدد القدرات والإمكانات، معتبرًا أن شخصية الإمام الصدر شخصية ذات أبعاد دينية واجتماعية وثقافية وسياسية وإنسانية، لافتًا إلى أن الإمام الصدر تنبّه مبكرًا لأخطار الكيان الصهيوني وأطلق عليه الشعار المعروف بأن "إسرائيل شر مطلق".

وبيّن أن الإمام الصدر دعا إلى الإصلاح السياسي في البلد أيضًا، وطرح في وقت مبكر فكرة نصرة المحرومين، كما اهتم بالجنوب اللبناني اهتمامًا استثنائيًا، وقال للجميع: "لا يمكن أن يبتسم لبنان وجنوبه معذب".

وتابع: "في الوقت الذي كان الإمام الصدر يسعى إلى الجنوب من أجل تخليصه من الاحتلال "الإسرائيلي" ومن العدوان كان يهتم أيضًا بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وهنا نفهم لماذا اختطفوا الإمام الصدر لأنه كان يمثّل العدالة والإنسانية".

وهنا، ذكر سماحته سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، قائلًا: "نذكر السيد نصر الله بكل عز وافتخار وهو الذي كان دائمًا يذكّر بصفات وخصائص إمام المقاومة في لبنان الإمام الصدر"، مردفًا: "كان سيد شهداء الأمة يؤكد دائمًا على الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية وهذا نهج سنستمر عليه إن شاء الله".

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