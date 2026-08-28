التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ علي الخطيب، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران، الجمعة 28 آب/أغسطس 2026.

وقدّم الشيخ الخطيب لعراقجي عرضًا مفصّلًا عن الواقع في جنوب لبنان في ظل الاحتلال والعدوان الصهيوني المستمر قتلًا وتدميرًا ونسفًا للمنازل والمؤسسات، وسلّمه مذكّرة مكتوبة بالأرقام عن هذا الواقع.

من جهته، أكّد عراقجي أنّ "المسؤولين الإيرانيين مطَّلعون على الوضع في لبنان من خلال تقارير السفارة والإخوة في حزب الله وحركة أمل".

أضاف: "لقد حققنا انتصارًا دبلوماسيًا من خلال مذكّرة التفاهم، وفي طليعتها وقف النار في لبنان. لكنْ هناك من شجع الأميركي على خرق ما اتفقنا عليه، ونحن نحاول ونسعى إلى إحياء مذكّرة التفاهم، وإخواننا في لبنان يؤمنون بأنّ الحل في تنفيذ ورقة التفاهم. لا يمكن أنْ ننسى لبنان وشروطنا واضحة".

وكان الشيخ الخطيب قد التقى، اليوم السبت، في مقر إقامته في طهران، مستشار الرئيس الإيراني الشيخ محمد حسن أختري، ورئيس "المجمّع العالمي للتقريب بين المذاهب" آية الله الشيخ حميد شهرياري وأطلعهم على واقع الحال في لبنان وجنوبه، ورفع إليهما مذكّرتين في هذا الصدد.

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