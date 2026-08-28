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اسبوع الوحدة الإسلامية
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لبنان

المهرجان النبوي المركزي
لبنان

المهرجان النبوي المركزي "رسول الأحرار" في الضاحية الجنوبية لبيروت

2026-08-28 21:53
179
موسى الحسيني - مصور
232 مقالاً

تحت شعار "رسول الأحرار"، واحتفالًا بذكرى ولادة سيد الأكوان وخاتم الأنبياء الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله (ص)، وولادة حفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، ولمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية، أقام حزب الله المهرجان النبوي المركزي في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت، بمشاركة حشد جماهيري وسياسي وعلمائي واسع.

وتخلل الاحتفال كلمة للأمين العام لحزب الله العلامة الشيخ نعيم قاسم، تطرق فيها إلى دلالات المناسبة العظيمة والتعاليم النبوية الشريفة، إضافة إلى أبعاد الوحدة الإسلامية في مواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالأمة، كما تحدث عن عدة موضوعات سياسية.

وكذلك تخلل الاحتفال كلمة لرئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة، وباقة من التواشيح المحمدية والأناشيد الثورية للمنشد علي العطار وفرقته الإنشادية.

الكلمات المفتاحية
حزب الله أسبوع الوحدة الإسلامية ولادة الرسول الأكرم (ص) رسول الأحرار
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