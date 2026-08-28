كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي مهرجان "رسول الأحرار" يعيد نبض الحياة إلى الضاحية بعد العدوان

لبنان

افتتاح معرض حرفي في باحة عاشوراء على هامش مهرجان
لبنان

افتتاح معرض حرفي في باحة عاشوراء على هامش مهرجان "رسول الأحرار"

2026-08-28 23:39
83
موسى الحسيني - مصور
232 مقالاً

على هامش المهرجان النبوي المركزي "رسول الأحرار" الذي أقيم احتفالًا بذكرى ولادة النبي الأكرم محمد (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع) وأسبوع الوحدة الإسلامية، افتُتح معرض حرفي وفني في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت.

افتتح المعرض مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص، ومدير مركز الأبحاث والدراسات التربوية الدكتور عبد الله قصير، بحضور جمع من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والمهتمين.

وجال الحاضرون في أرجاء المعرض الذي ضمّ معروضات وأعمالاً حرفية وفنية متنوعة تُجسّد المناسبة المباركة وتُبرز النتاج الثقافي والتراثي.

وتوزعت الأجنحة على مساحة المعرض، وضمّت أشغالًا يدوية ومنتجات حرفية ومشاريع صغيرة، في مشهد جمع بين النشاط الثقافي والاجتماعي والبعد الاقتصادي للمناسبة.

الكلمات المفتاحية
المولد النبوي الشريف أسبوع الوحدة الإسلامية ولادة الرسول الأكرم (ص) رسول الأحرار
إقرأ المزيد
المزيد
مهرجان
مهرجان "رسول الأحرار" يعيد نبض الحياة إلى الضاحية بعد العدوان
لبنان منذ ساعة
افتتاح معرض حرفي في باحة عاشوراء على هامش مهرجان
افتتاح معرض حرفي في باحة عاشوراء على هامش مهرجان "رسول الأحرار"
لبنان منذ ساعة
المهرجان النبوي المركزي
المهرجان النبوي المركزي "رسول الأحرار" في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ 3 ساعات
الشيخ قاسم: كسرنا مشروع
الشيخ قاسم: كسرنا مشروع "إسرائيل الكبرى" وسنبقى رافعي الرأس ولن نستسلم
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
مهرجان
مهرجان "رسول الأحرار" يعيد نبض الحياة إلى الضاحية بعد العدوان
لبنان منذ ساعة
افتتاح معرض حرفي في باحة عاشوراء على هامش مهرجان
افتتاح معرض حرفي في باحة عاشوراء على هامش مهرجان "رسول الأحرار"
لبنان منذ ساعة
كلمة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة المولد النبوي الشريف
كلمة الشيخ نعيم قاسم بمناسبة المولد النبوي الشريف
كلام الأمين منذ 3 ساعات
المهرجان النبوي المركزي
المهرجان النبوي المركزي "رسول الأحرار" في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة