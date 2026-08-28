على هامش المهرجان النبوي المركزي "رسول الأحرار" الذي أقيم احتفالًا بذكرى ولادة النبي الأكرم محمد (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع) وأسبوع الوحدة الإسلامية، افتُتح معرض حرفي وفني في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت.

افتتح المعرض مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص، ومدير مركز الأبحاث والدراسات التربوية الدكتور عبد الله قصير، بحضور جمع من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والمهتمين.

وجال الحاضرون في أرجاء المعرض الذي ضمّ معروضات وأعمالاً حرفية وفنية متنوعة تُجسّد المناسبة المباركة وتُبرز النتاج الثقافي والتراثي.

وتوزعت الأجنحة على مساحة المعرض، وضمّت أشغالًا يدوية ومنتجات حرفية ومشاريع صغيرة، في مشهد جمع بين النشاط الثقافي والاجتماعي والبعد الاقتصادي للمناسبة.

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