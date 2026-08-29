اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 29 آب 2026 بتحليل الوضع السياسي المتوتر في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية بعد ثبوت فشل مسألة الحصار الاقتصادي وعدم إمكانية إغلاق الشرايين الحيوية لإيران، حيث يتم تفسير زيارات بعض الوسطاء إلى إيران على أنها محاولات متجددة أميركية لاستيعاب الوضع الإيراني مع استمرار إيران بوقوفها على ثوابتها وتطبيق مذكرة التفاهم بحذافيرها من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

ترامب يترك للوسطاء إدارة اللعبة الخاسرة

كتبت صحيفة جوان: "يقول ترامب إنه لا يسعى إلى تفاهم مع إيران، وقد حظر أي مفاوضات. ويكرر هذا الكلام بشدة في وسائل الإعلام حتى لا يلومه أحد على إرسال وسطاء. بل إنه يقول إنه لا يكترث للتفاهم بين إيران وعُمان، لكنه في رسائل لاحقة ينتقد عُمان لقبولها مقترحات إيران! حتى أنه سلّم زمام الأمور إلى وزير المالية، ليتمكن بعد حين من التظاهر بأنه لم تكن هناك حرب على الإطلاق بمئات الطائرات والسفن الحربية وآلاف الصواريخ، وأنه منذ البداية ركز فقط على الحصار الاقتصادي!

وكان رد فعل المسؤولين الإيرانيين على هذه الحيل قويًا، والإجابات التي قدمها كل منهم للوسطاء دليل على أن إيران قد غيرت استراتيجيتها من الدفاع إلى الهجوم، وهذا يشمل شيوخ الخليج الذين يرغبون في الانخراط في خطة ترامب الاقتصادية!

وأضافت الصحيفة: على الرغم من إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض عدم وجود مفاوضات جارية حاليًا بين إيران والولايات المتحدة، وتصريح دونالد ترامب بأنه لا يرغب في استئناف المحادثات وأن إيران هي من تتوسل للتفاوض، فإن إرسال ثلاثة وسطاء إلى طهران في أقل من أسبوع يكشف عن رواية أخرى للتطورات الخفية، حيث لجأت واشنطن إلى حلفائها الإقليميين لاحتواء التوتر وإيجاد مخرج من المأزق، إذ يرى الإعلام والمحللون أن الضغط الاقتصادي والعقوبات لن يجبرا إيران على الاستسلام، وأن هذه الاستراتيجية قد فشلت بالفعل؛ وهي نقطة أكدها عراقجي أيضًا، مصرحًا بأن العودة إلى طاولة المفاوضات ليست مستحيلة، لكن الضغط والتهديدات لن تجدي نفعًا.

وتابعت: "مع بدء العقوبات الأميركية الواسعة النطاق على إيران، يبدو أن واشنطن قد تخلت عن مسار الدبلوماسية في ظل الظروف الراهنة، واستبدلت الحوار بسياسة "الضغط الأقصى" من خلال تكثيف الضغوط الاقتصادية".

[...] وبينما يتظاهر ترامب ظاهريًا بعدم رغبته في الحوار، معتمدًا بشكل خاص على حملة ضغط اقتصادي لإجبار الجمهورية الإسلامية على الاستسلام، فإن الزيارات المتكررة لوفود الوساطة إلى طهران تُظهر صورة مختلفة.

في هذا السياق، وبعد زيارات مسؤولين باكستانيين وعمانيين إلى طهران، كان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، الذي تلعب بلاده دورًا وسيطًا بين إيران والولايات المتحدة، ثالث مسؤول أجنبي يصل إلى طهران في غضون أسبوع للتحدث مع مسؤولين إيرانيين حول التطورات الإقليمية.

وخلال لقائه مع آل ثاني، رحّب عراقجي بدور دول المنطقة في تخفيف حدة التوتر، مؤكدًا أن الوضع الراهن هو نتيجة للعدوان العسكري الأميركي والصهيوني، والحصار البحري، والإرهاب الاقتصادي ضد إيران، وأن العودة إلى الوضع قبل الحرب غير ممكنة دون النظر في الحقائق والجرائم المرتكبة.

هذا، وتُظهر الزيارات المتتالية للوسطاء إلى طهران أن وراء مواقف واشنطن المتشددة قلقًا من تصاعد التوترات ومحاولة لإيجاد مخرج دبلوماسي من المأزق الحالي. يدرك ترامب جيدًا، استنادًا إلى تجربة العقود الأربعة الماضية، أن العقوبات وحدها لا تكفي لإجبار إيران على التراجع. لهذا السبب، يسعى ترامب، من خلال إرسال وسطاء إلى طهران تباعًا، إلى إيجاد مخرج من الأزمة التي افتعلها، وإلى الحفاظ على صورته من خلال إظهار أن طهران هي من تسعى للتوصل إلى اتفاق، لا واشنطن، وأن العودة إلى الحوار هي التي تسعى إليها. وفي نهاية المطاف، يسعى ترامب إلى تقديم هذه العودة للرأي العام الأميركي عشية انتخابات الكونغرس كإنجاز دعائي، وإظهار نفسه منتصرًا في هذه المواجهة، وأن سياسته القائمة على الضغط الاقتصادي والعسكري هي التي أجبرت طهران على الاستسلام.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون في طهران مرارًا وتكرارًا أنه ما لم تُلبَّ مطالب إيران وشروطها من قِبَل الولايات المتحدة، فلن يكون الرجوع إلى طاولة المفاوضات مطروحًا على جدول الأعمال، وأن حملة "الضغط الأقصى" لن تُغيّر مواقف إيران، بل إن استمرارها لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة التوصل إلى اتفاق مُحتمل.

فعلى مدى الأشهر الستة الماضية، وكما تمكنت إيران من توجيه ضربات قوية للمواقع الأميركية في المنطقة عسكريًا واقتصاديًا، من خلال استمرار سيطرتها على مضيق هرمز ومواجهة العقوبات والحصار الاقتصادي، فقد نجحت في تحييد برنامج الضغط الذي تمارسه واشنطن."

كيف نجبر العدو على الاعتراف بحقوقنا؟

كتبت صحيفة كيهان: "شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين تحركين متوازيين من جانب العدو، لكل منهما ظاهريًا دلالة مختلفة؛ أولهما فرض عقوبات اقتصادية، ثم إرسال وفد سياسي. لكن الحقيقة هي أننا حين نحلل كلا التحركين، نراهما نموذجًا معروفًا للقوة، ظهر بعد فشل استعراض القوة العسكرية. فبينما تظاهر الأميركيون خلال محادثات إسلام آباد برفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية سعيًا لتحقيق نتيجة سياسية خلال المفاوضات التي استمرت شهرين، كدليل على حسن نيتهم، ما إن أدركوا إصرار إيران على حقوقها استنادًا إلى البيان الأولي للمحادثات، حتى سحبوا الإعفاء من العقوبات على النفط الإيراني، وفرضوا حصارًا بحريًا إضافيًا. بعد فترة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على أي طرف أجنبي يرغب في فتح قناة للتعاون الاقتصادي مع إيران، الأمر الذي قوبل بردود فعل من مختلف الأطراف، من أكثرها استقلالية إلى أكثرها تبعية.

ومنذ ذلك الحين، لم يمر يوم دون أن يصدر المسؤولون الإيرانيون بيانات توضح العقوبات الجديدة وكيفية التعامل مع الدول غير الملتزمة بها، وهو ما يُظهره كل إجراء أميركي جديد ضد إيران.

وأضافت الصحيفة: تجربة الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة والنظام الغاصب لا يتنازلان عن حقوق الآخرين بالوسائل السياسية البحتة، إلا أن هناك أساليب يمكن استخدامها لإجبارهم على قبول حقوق الآخرين.

وتابعت: ما رأيناه في هذا العصر من خلال سيكولوجية المعتدين مثل ترامب ونتنياهو هو أنهم عندما يواجهون مقاومة شديدة من خصومهم، يتراجعون ويخضعون للتنازل عن أمور كانت في السابق من بين خطوطهم الحمراء. في حرب رمضان نفسها، اعتبر الأميركيون، إلى جانب عشر دول معتدية في المنطقة، تدمير النظام وانهيار إيران الهدف النهائي للحرب - أي الخط الأحمر لإنهاء الحرب - وقد أوضحوا ذلك جليًا. ولكن عندما واجهوا مقاومة شديدة من الشعب الإيراني، تراجعوا عن موقفهم، وللتهرب من الضغط الشديد لإيران وجبهة المقاومة، قبلوا بشروط إيران ورفعوا راية وقف إطلاق النار. ومن التجارب الأخرى التي مررنا بها الصمت العسكري الأميركي بعد الهجمات العنيفة التي شنتها القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإسلامي على ثلاث قواعد عسكرية أميركية حساسة في الأردن. في ضوء هذه الحقائق، التي يمكننا إضافة قائمة بتجارب المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن وأفغانستان إليها، فإن حلنا لهؤلاء الأعداء واضح لا لبس فيه.

هناك تجربة مألوفة هنا، ألا وهي التفاوض. إنها تجربة اكتسبناها بثمن باهظ، ولا يمكننا تجاهلها والافتراض أنها "ظاهرة لم نختبرها". نعم، منطقيًا، لا ننكر التفاوض، بل نعتبر أحد أشكاله مفيدًا، وهو أن يكون لدى الطرف الآخر إرادة للتنازل عن حقوقنا. إن وسيلة اختبار إرادة العدو هي التنازل عن بعض حقوقنا، كإعلان إنهاء الحرب مع إيران بشكل نهائي دون الحاجة إلى مفاوضات. ولكن إن لم نرَ مؤشرًا موثوقًا على تنازل العدو عن حقوقنا

[...] إن طريق المقاومة المجربة والمختبرة ضد العدو لا يزال أمامنا. إذا راجعنا تصريحات ترامب خلال الأشهر الستة الماضية، فسنجد مرارًا وتكرارًا عبارات مثل "الإيرانيون أقوياء". صدرت هذه التصريحات جميعها في أوقات كان قد هدد فيها إيران سابقًا بشيء ما، ولم تستجب إيران لتهديده، ونتيجة لذلك، اضطرت الولايات المتحدة للتراجع، ثم استخدم رئيس الولايات المتحدة هذا التصريح لتبرير ذلك. هذه هي نفسية عدو يتظاهر بالقوة، ولكنه في الواقع يعترف بعجزه أمام الأمة الإيرانية العظيمة. ما هو حلنا الحكيم لعدو بهذه الخصائص؟

إلى ذلك، قالت الصحيفة إن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو توجيه تهديد أشدّ ردًا على كل تهديد من تهديداته، وفي الوقت نفسه، جعل تهديدنا ذا مصداقية، أي ملموسًا، باتخاذ بعض الإجراءات. وبهذا الإجراء، سندفع العدو بلا شك إلى نقطة يمتنع فيها عن تكرار تهديد إيران، ويعترف بحقوقنا المشروعة.

في غضون ذلك، فإن أخطر عمل سياسي هو تقديم تنازلات استجابةً لتهديد العدو، والحديث معه عن الدبلوماسية والتفاوض، ما يفتح الباب أمام تهديدات أخرى منه. ناهيك عن الحديث الساذج عن تفضيل السلام معه على مقاومته، وتبرير ذلك بشكلٍ غير موفق بربطه ببعض أحداث التاريخ الإسلامي."

مفارقة الأمن الوجودي لـ"إسرائيل" وفرصة أميركا الضائعة

كتبت صحيفة مردم سالاري: "يُعاني النظام الصهيوني من أزمة هوية جوهرية: دولة تُطلق على نفسها اسم "الدولة اليهودية"، لكنها عاجزة عن تقديم تعريف واضح لليهودية. شعبها شديد التباين من حيث العرق والدين واللغة. هذا الضعف الداخلي يدفع القيادة الصهيونية إلى خلق عدو خارجي. العدو يُرسي الهوية، ويضمن التماسك الداخلي. من دون عدو، ينهار هذا المجتمع المتباين من الداخل. لذا، فالحرب ليست ضرورة مؤقتة، بل وسيلة دائمة للحفاظ على الوجود.

وأضافت الصحيفة: الحرب ليست مجرد ضرورة أيديولوجية للنظام الصهيوني، بل هي مصدر دخل وبقاء. "إسرائيل" من أكبر مُصدّري الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية في العالم. صناعاتها العسكرية تعتمد على الصراعات الإقليمية. المساعدات العسكرية الأميركية السنوية، أكثر من أي دولة أخرى، تُعيد إنتاج هذا الهيكل. في مثل هذا الهيكل، يعني السلام خسارة الأموال والنفوذ والمكانة. لذا، يجب أن يرتكز جزء كبير من سلوك الصهيونية على المصالح المادية، لا على الأيديولوجيا فحسب. فالحرب أكثر ربحية للنخبة الاقتصادية والعسكرية من السلام.

كما لا يمكن تجاهل دور لجنة الشؤون العامة الأميركية "الإسرائيلية" (أيباك) وشبكتها الواسعة من المؤسسات الصهيونية في الولايات المتحدة. هذه المؤسسات، ظاهريًا، منظمات ضغط مدنية، لكنها في جوهرها أدوات للسيطرة على بنية صنع القرار الأميركي خدمةً للمصالح "الإسرائيلية". تستغل أيباك ثروتها الهائلة وشبكاتها الإعلامية ونفوذها في الكونغرس، فتقوم بحجب أو قمع أي سياسة لا تتوافق مع المصالح الصهيونية مسبقًا. ويلجأ أعضاء الكونغرس، خوفًا من فقدان الدعم المالي والإعلامي، إلى الرقابة الذاتية ويتجنبون أي موقف يحمل في طياته انتقادًا لـ"إسرائيل".

لقد استعبد هذا الهيكل الديمقراطية الأميركية لأقلية نافذة؛ أقلية لا ترتبط مصالحها بمصالح الشعب الأميركي، بل ببقاء مشروع احتلال في الشرق الأوسط. تُنتج المؤسسات الصهيونية، من خلال استثمارها في الجامعات ومراكز الأبحاث والإعلام وصناعة الترفيه، سردية أحادية الجانب عن الشرق الأوسط؛ سردية تُصوّر إيران على أنها "التهديد المطلق" وإسرائيل على أنها "الضحية المطلقة". لقد شكّلت هذه الإمبراطورية الإعلامية الرأي العام الأميركي إلى حدٍّ جعل حتى الباحثين والأكاديميين المستقلين لا يجرؤون على انتقاد الصهيونية خوفًا من التهميش. وبهذا، فإن جهاز صنع القرار الأميركي محاصر في فقاعة معرفية؛ فقاعة لا تُرى فيها حقيقة إيران وحضارتها على حقيقتها.

[...] لقد أثبت التاريخ أن أي مشروع استعماري، مهما بلغت قوته، لا يدوم. فالأنظمة المبنية على الاحتلال والقمع تنهار عاجلًا أم آجلًا من الداخل، أو تُجبر على الخضوع لتحول جذري. لكن هذا الانهيار أو التحول لا يتحقق بالانتظار السلبي، بل بفهم مسار التاريخ. فالصهيونية السياسية، كمشروع استعماري استيطاني، تتبع منطق الإقصاء والاحتلال، وتعتمد على اقتصاد الحرب، وتحظى بدعم إمبريالي، وتحافظ على هويتها من خلال خلق عدو. لكن هذه المفارقات نفسها تحمل في طياتها بذور انحدارها.

إلى ذلك، ما نراه في سلوك الصهيونية اليوم ليس دليلًا على القوة، بل دليلًا على قلق وجودي؛ قلق ينبع من إدراك لا واعٍ لفنائها. وهذا هو الدرس الفلسفي الأهم في هذا التحليل: أي نظام مبني على إنكار الآخر سينكر نفسه في نهاية المطاف. لكن بالنسبة لأميركا، لا يزال هناك وقت. إنها فرصة للعودة إلى العقلانية، والتحرر من سطوة جماعات الضغط النافذة، وإدراك حقيقة أن إيران ليست العدو، بل هي بوابة إلى شرق أوسط آخر؛ شرق أوسط يفسح فيه الحوار المجال للحرب، والبناء المجال للدمار. وسيحاسب التاريخ بشدة أولئك الذين لا يغتنمون هذه الفرصة."

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