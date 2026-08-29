أدانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت 29 آب/أغسطس 2026، بأشد العبارات، الإجراءات "الإسرائيلية" الأخيرة التي استهدفت مركز تدريب قلنديا في القدس المحتلة، مؤكدة أن اقتحام المركز، الذي تديره الوكالة منذ أكثر من 70 عامًا، وممارسة أنشطة غير قانونية فيه، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وقالت "الأونروا"، في بيان، إن المركز لا يزال منشأة تابعة للأمم المتحدة، ويجب احترامه وحمايته وفقًا للقانون الدولي، مشيرة إلى تعرضه للتدمير خلال وجود السلطات "الإسرائيلية" فيه، فضلًا عن تلقيها تقارير تفيد بدخول أفراد إلى المركز ومحاولة سرقة بعض محتوياته.

وأكدت الوكالة ضرورة حماية المركز ومقتنياته، نظرًا إلى دوره في تقديم الخدمات التعليمية والتدريب المهني للاجئي فلسطين، مطالبة حكومة الاحتلال بالتراجع عن هذه الإجراءات دون تأخير، ومنع تكرارها.

وشددت "الأونروا" على التزامها باستئناف أنشطتها التعليمية في مركز تدريب قلنديا بشكل كامل.

وكان قد اقتحم قبل أيام وزير ما يسمى "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لـ"الأونروا"، برفقة قوات الاحتلال، حيث عمل جنود الاحتلال على إخلاء جميع العاملين في المعهد، في خطوة أثارت إدانات فلسطينية ومطالبات بتحرك دولي لمواجهة استهداف المنشآت الأممية.

الكلمات المفتاحية