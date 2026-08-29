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اسبوع الوحدة الإسلامية
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لبنان

معهد الصادق الأمين وشعبة صيدا يحييان ذكرى المولد النبوي ومولد الإمام الصادق (ع)
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لبنان

معهد الصادق الأمين وشعبة صيدا يحييان ذكرى المولد النبوي ومولد الإمام الصادق (ع)

2026-08-29 11:58
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إحياءً لذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، واحتفاءً بأسبوع الوحدة الإسلامية، أقام معهد الصادق الأمين بالتعاون مع شعبة صيدا لقاءً إيمانيًا حافلًا، استُهلّ بصلاة الجماعة بإمامة المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة السيد محمد رضا مرتضوي، في أجواء غمرتها روح الألفة والمحبّة والابتهاج بالمناسبة المباركة.

وعقب الصلاة، انطلق برنامج الإحياء بكلمة مباركة للمستشار الثقافي الإيراني، تلاها محفل قرآني مبارك صدحت فيه آيات الذكر الحكيم بصوتَي القارئ الحاج هيثم عياش والقارئ محمد أبو عمرو، فأضفيا على اللقاء نفحات من الخشوع والجمال القرآني.

وتتابعت فقرات الحفل بكلمة لسماحة الشيخ خضر الكبش، ثمّ كلمة لسماحة الشيخ أحمد الزيتوني، تناولتا معاني المناسبة ودلالاتها الإيمانيّة والوحدويّة، وما تحمله سيرة النبي الأكرم (ص) وحفيده الإمام الصادق (ع) من قيم جامعة للأمّة.

واختُتم البرنامج بفقرة تسميع مسابقة "السراج المنير" في الآيات من 40 إلى 48 من سورة الأحزاب، ضمن مبادرة المعهد في التشجيع على حفظ كتاب الله والارتباط بآياته، أعقبها توزيع الجوائز على المشاركين، في ختام لقاء جمع بين بهجة المولد، ونور القرآن، ورسالة الوحدة الإسلاميّة.

الكلمات المفتاحية
المولد النبوي الشريف أسبوع الوحدة الإسلامية ولادة الرسول الأكرم (ص) رسول الأحرار
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