قُتل شخص وأُصيب 3 آخرون بجروح في عدوان شنته القوات المسلحة الأوكرانية، الليلة الماضية، على مركز سيفاستوبول، بواسطة طائرة مسيّرة، بحسب ما أفاد حاكم المقاطعة الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم السبت 29 آب/أغسطس 2026.

وقال رازفوزاييف إن 26 طائرة مسيرة أُسقطت، فيما قُتل شخص وأصيب 3، بحسب المعلومات الأولية، إضافةً إلى تسجيل أضرار لحقت بـ 8 منازل خاصة، و3 مبان سكنية.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 313 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من البلاد خلال الليلة الماضية.

يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، عن إصدار أوامر برفع وتيرة الاعتداءات بالمسيّرات بعيدة المدى على الأراضي الروسية من نحو 300 إلى 1000 هجوم يوميًا.

كذلك، وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليارات يورو، أي نحو 7.12 مليارات دولار، لشراء منظومات دفاعية جديدة، بينها أنظمة دفاع جوي وصواريخ وذخائر وأجهزة رادار.

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