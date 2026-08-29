قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن معلومات بلاده وتقييماتها الاستخباراتية تشير إلى وجود "جهود واسعة النطاق للتلاعب بأسواق الطاقة وتوجيهها".

وأضاف عراقجي أن "بعض عناصر الحكومة الأميركية، باستخدام وسائل إعلام ساذجة وسريعة التصديق، تسعى إلى التأثير على الأسعار لتحقيق مصالح شخصية، وفي الوقت نفسه إبقاء الرئيس الأميركي عالقًا في حرب خسرها".

واتهم وزير الخارجية الإيراني اللاعبين المتحالفين مع "إسرائيل" بتقديم "تقييمات متفائلة وغير واقعية" بهدف الترويج لاستمرار الحرب وتشجيع مواصلتها.

وختم عراقجي بالقول إن "المستهلكين الأميركيين يدفعون التكلفة الحقيقية لهذا الوضع".

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