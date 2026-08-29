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كتائب سيد الشهداء في العراق حدّدت 10 شروط للتفاعل مع توجّه تنظيم السلاح 
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كتائب سيد الشهداء في العراق حدّدت 10 شروط للتفاعل مع توجّه تنظيم السلاح 

2026-08-29 19:36
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أعلنت كتائب سيد الشهداء في العراق أن مقدار تفاعلها مع توجّه تنظيم السلاح يقترن بتنفيذ شروط عدة، وفي مقدمتها إنهاء الوجود الأميركي بالكامل ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف دول الجوار وأي بلد آخر، فضلاً عن إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق مجاهديه وشهدائه وجرحاه ويحفظ كرامتهم وينظم عملهم.

وشددت الكتائب على ضرورة فرض السيادة الكاملة للقوات الأمنية الاتحادية على كل شبر من الأراضي العراقية برًا وبحرًا وجوًا، وفرض سيادة الدولة على سماء العراق وتعزيز دفاعاته الجوية بمنظومات متطوّرة تعمل بقرار عراقي.

وفي ما يتعلق بالملف الأمني والإقليمي، دعت الكتائب إلى إخراج مقاتلي "PKK" (حزب العمال الكردستاني) من العراق نهائيًا لإنهاء مبررات الهجمات التركية على الأراضي العراقية، وإخراج الجنود الأتراك من شمال العراق وانسحابهم من الأراضي العراقية إلى داخل الحدود التركية، إلى جانب فرض سيطرة الجيش العراقي على الحدود في إقليم كردستان باعتبار ذلك مهمة حصرية وسيادية للجيش، وإخراج مجاميع "المعارضة الإيرانية" من شمال العراق حتى لا يكون منطلقاً لهجمات على دول الجوار.

وختمت كتائب سيد الشهداء شروطها بالمطالبة بالعمل على تحرير القرار المالي والاقتصادي من الهيمنة الأميركية لتحقيق مبدأ "العراق سيد نفسه"، إضافة إلى تحرير القرار السياسي في العراق من الاختطاف الأميركي وإنهاء بدعة المبعوث الخاص.

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