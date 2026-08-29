وصل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، بعد ظهر يوم السبت 29 آب/أغسطس 2026، إلى مدينة مشهد في إيران، حيث يشارك غدًا الأحد في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الأربعين للوحدة الإسلامية الذي انعقد تحت شعار "الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد السيد علي خامنئي".

وكان العلامة الخطيب قد زار مدينة قم اليوم، حيث شارك في فعاليات الجلسة العلمية على هامش مؤتمر الوحدة، والتي تحدث فيها عدد من العلماء.

واجتمع العلامة الخطيب في قم بمدير الحوزات العلمية في إيران وعضو مجلس خبراء الدستور آية الله علي رضا أعرافي، وأطلعه على واقع الحال في لبنان، وعلى وجه الخصوص الجنوب اللبناني الذي يتعرض للاحتلال والاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة.

وشرح العلامة الخطيب حالة النازحين الجنوبيين من المنطقة المحتلة، وكذلك المقيمين وما يتعرضون له من معاناة وتعطيل للأعمال بسبب الأضرار في الأراضي الزراعية والمؤسسات.

من جهته، أكد آية الله أعرافي للعلامة الخطيب: "إننا نعيش معكم بقلوبنا وسيوفنا، ونقف إلى جانبكم ونشكر جهودكم، ولا تنازل ولا تراجع عن هذه المواقف"، مشددًا على أن "التركيز اليوم على وحدة الساحات.. فلبنان وإيران ساحة واحدة، وإيران ملتزمة بهذه السياسة، وعلينا أن ندعم لبنان بقدر طاقتنا خصوصًا الدعم المالي ليتمكن من الصمود".

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