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إيران

قاليباف يفند ادعاءات بيسنت: سوق السندات كشف الفشل الأميركي
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إيران

قاليباف يفند ادعاءات بيسنت: سوق السندات كشف الفشل الأميركي

2026-08-29 22:09
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ردّ رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف على الادعاءات المبالغ فيها لوزير الخزانة الأميركي بيسنت، مستشهدًا بمقالة للخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، بول كروغمان، تشرح كذب وزير الخزانة الأميركي وفشله الذريع في إدارة الأسواق.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن قاليباف أعاد نشر مقالة كروغمان عبر صفحته في منصة "إكس"، والتي تناولت كذب بيسنت وفشله التام والذريع في إدارة الأسواق، مشيرة إلى أن خروج سوق سندات الخزانة الأميركية عن السيطرة يُعد دليلاً على الفشل المطلق لسياسة الكذب التي ينتهجها بيسنت.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، ساخرًا من ادعاء بيسنت بشأن عبور 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال أسبوعين: "الأرقام الحقيقية لـ130، هي 130 مليار دولار تكاليف الحرب على إيران (نقلًا عن وكالة موديز أناليتيكس)، أو 130 مليون دولار خسائر لشركة تدخلت سرًّا بالنيابة عن الإدارة الأميركية في أسواق النفط الورقية، وتمكنت إيران من معرفة ذلك".

وتابع قاليباف قائلاً: "أيها الكذاب! انظر إلى عائدات سندات الخزانة الأميركية التي اشتعلت وهي في ارتفاع متصاعد".

الكلمات المفتاحية
محمد باقر قاليباف أميركا إيران
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