أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن دروس الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي ومبدأ وحدة العالم الإسلامي يشكلان أولوية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددًا على مواصلة السعي لتحقيق هذه الوحدة في جميع الظروف.

وفضلاً عن ذلك، استذكر عراقجي، خلال مراسم "رواية الرحمة" بمناسبة ذكرى مولد النبي الأكرم (ص)، شهداء البلاد والثورة الإسلامية والحرب المفروضة، ولا سيما شهداء الهجمات الأخيرة وفي مقدمتهم القائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي، معربًا عن إجلاله لتضحياتهم ومقامهم الرفيع. وقال إن سماحته، بعد 70 عامًا من الجهاد في سبيل الله، كان جديرًا حقًا بالمقام الرفيع للشهادة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال نسيان هذه الجريمة الكبرى.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "في مجال المفاوضات والدبلوماسية بلغت إيران نقطة أشاد فيها العالم أجمع بعزة الشعب الإيراني وفخره"، لافتًا إلى أن النبي الأكرم (ص) هو منادي الوحدة، وقد ظلت الوحدة بين الدول الإسلامية، منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى اليوم، في صدارة الشعارات والتطلعات.

وأوضح عراقجي أن الإمام الخميني (رض) كان يؤكد دائمًا على وحدة العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن الحديث عن الوحدة لا يعني التماثل أو اتخاذ الموقف ذاته؛ إذ من الطبيعي وجود اختلافات، لكن ينبغي وضعها في إطار هدف أكبر ليدرك العالم الإسلامي قدره ومكانته ويقف في وجه أطماع القوى الكبرى وممارساتها الظالمة.

وأضاف أن هذا هو الدرس نفسه الذي قدمه الشعب الإيراني للعالم الإسلامي خلال الحروب الأخيرة، ولا سيما خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا، مؤكدًا أن الشعب الإيراني صنع إنجازًا كبيرًا بالصمود 40 يومًا في مواجهة ما كان يعد أكبر جيش من الناحية الظاهرية في العالم، إلى جانب جيوش ودول أخرى جاءت لتقديم الدعم والإسناد له، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة ودرسًا مهمًا للعالم بأسره.

وختم عراقجي بالتأكيد على أن الحرب التي استمرت 40 يومًا كانت مرحلة مشرّفة من الوحدة والتماسك الداخلي بين الشعب والقوات المسلحة والحكومة، معربًا عن ضرورة الحرص على استمرار هذه الوحدة وهذا التماسك اللذين مهّدا لهذا الصمود التاريخي الذي حظي بإشادة ودهشة وزراء خارجية ومسؤولين من مختلف دول العالم.

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