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لبنان

أمطار غزيرة وسيول تغمر طرقات ومنازل في البقاع الغربي 
لبنان

أمطار غزيرة وسيول تغمر طرقات ومنازل في البقاع الغربي 

2026-08-29 23:50
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شهدت بلدات في البقاع الغربي هطولاً غزيراً للأمطار، ترافقت مع عواصف رعدية وبرق، ما أدى إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه التي غمرت عددًا من الطرقات ووصلت إلى بعض المنازل والمحال التجارية.

وتفاقمت تداعيات المتساقطات بفعل الأضرار التي لحقت بشبكات تصريف المياه والبنى التحتية جراء العدوان "الإسرائيلي"، ولا سيما المهارب والمصافي والأقنية، التي تضررت أجزاء منها أو انسدت بفعل الركام والمخلفات، ما حدّ من قدرتها على استيعاب كميات المياه المتساقطة.

وفي بلدة سحمر، تحركت البلدية والأهالي ميدانيًا، وعملوا بشكل مباشر على فتح الأقنية والمجاري وتنظيفها، في محاولة لتصريف المياه والحد من ارتفاع منسوب السيول، والتخفيف من الأضرار التي طالت الطرقات والممتلكات.

وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات كبيرة تواجهها بلدات المنطقة، التي لا تزال تعاني من تداعيات الأضرار التي خلّفها العدوان، والتي ظهرت آثارها بشكل واضح مع أولى موجات الأمطار الغزيرة.

الكلمات المفتاحية
البقاع الغربي الشتاء
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