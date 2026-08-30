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الرئيس بري: رفض واشنطن تمديد مهمة
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لبنان

الرئيس بري: رفض واشنطن تمديد مهمة "اليونيفيل" يفرض البحث عن قوة أممية بديلة في الجنوب

2026-08-30 08:38
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الاتفاقات الثنائية" ليست البديل عن الحضور الدولي في جنوب لبنان، طالما أن "تل أبيب" ترفض تطبيق ما تمّ التوصل إليه بموجب "اتفاق الإطار"، برعاية أميركية.

وقال الرئيس بري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إن تمسك الولايات المتحدة برفض التجديد لـ"ليونيفيل"، يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحلّ مكانها، تحظى بتوافق أوروبي - أميركي وتوجد في جنوب لبنان تحت علم الأمم المتحدة، وذلك "كي لا نفقد المستند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية والتمسك بدورها، باعتبارها الناظم الوحيد لمؤازرة الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها مشروطة بانسحاب "إسرائيل" حتى الحدود الدولية".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية نبيه بري الاعتداءات الصهيونية على لبنان اليونيفيل جنوب لبنان
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