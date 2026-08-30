واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ326، مستهدفًا مناطق متفرقة في القطاع، ما أدى خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجراح.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، نفذت طائرات الاحتلال الحربية عملية اغتيال استهدفت حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد المواطنين محمد شافعي ناصر الدين (21 عامًا) وياسر محمود أبو الخير (22 عامًا)، وهما من سكان الحي.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطنين وإصابة ثالث، جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت دراجة كهربائية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وقالت مصادر محلية إن الشهيدين هما رائد عليان وعبد الفتاح أبو العيش.

كما استشهد المزارع حمودة فايق العطار بعد استهدافه بطائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" أثناء عمله في أرضه الزراعية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأصيب ثلاثة مواطنين جراء قصف مسيّرة معادية مخزنًا للأدوية داخل حرم مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أصيب مواطن بجراح خطيرة بعد قصف خيمته في مخيم الأرض الطيبة بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

وقصفت مدفعية العدو، فجر اليوم الأحد، مناطق شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، كما طال القصف المدفعي مخيم جباليا شمالًا.

وفي شمال قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف بالتزامن مع استمرار القصف والاستهداف في مناطق متفرقة.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1313 شهيدًا، إضافة إلى 4361 مصابًا، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال جثامين الشهداء 815 حالة، وفق وزارة الصحة في غزة.

ومنذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ إجمالي عدد الشهداء 73449 شهيدًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 174472.

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