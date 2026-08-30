كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي آفي أشكنازي: محاولة لإشعال الضفة قبيل الانتخابات

إيران

السيد الخامنئي لحكام الدول الإسلامية: اعرفوا عدوكم الحقيقي
🎧 إستمع للمقال
إيران

السيد الخامنئي لحكام الدول الإسلامية: اعرفوا عدوكم الحقيقي

2026-08-30 09:49
70

 أكّد قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد مجتبى الخامنئي أنّ الصهاينة والأميركيين هم أعداء كلّ المسلمين في العالم، مشدّداً على أنّ الدرس الذي نفتقده اليوم هو مواجهة الأعداء والدفاع عن أنفسنا وعن بعضنا البعض.

وفي رسالة بمناسبة أسبوع الوحدة وذكرى الولادة المباركة للرسول الأكرم (ص) والإمام الصادق (ع)، دعا السيد الخامنئي إلى التفكير بعمق فيما يحدث حولنا، مؤكّداً أنه لو كان المسلمون يداً واحدة لما حصل ما حصل للفلسطينيين. كما وجّه توصية إلى حكّام الدول الإسلامية، ولا سيما دول غرب آسيا والخليج، بأن يعرفوا مخططات الأعداء بدقة وأن يتعاونوا في طريق الصلاح.

وتوجّه قائلاً: "اعرفُوا عدوَّكم الحقيقي، وأدركوا مخطّطه، وتصدّوا له".

ضرورة الوحدة الإسلامية ومحاربة الشقاق

وشدّد السيد الخامنئي على أنّ الوحدة شرط أساسي في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية والرسالة الإسلامية، محذّراً من أنّ من يثير الشقاق بين المسلمين يكون عوناً للأعداء.

وأشار السيد الخامنئي إلى أنّ الرسالة الإسلامية مرّت بظروف عصيبة منذ مطلع الإسلام حتى يومنا هذا، مؤكّداً أنّ المسلمين يؤدّون أدواراً مهمة في التاريخ، وأننا نشاهد بأمّ أعيننا أفق انتصار المسلمين على أعدائهم.

تاريخ مبادرة الوحدة ودور إيران

واستحضر قائد الثورة بداية الدعوة للوحدة الإسلامية، لافتًا إلى أنّ الإمام الخميني الراحل (قده) بدأ بهذه الدعوة حينما كان في المنفى، وأنّ إطلاقه لـ "أسبوع الوحدة الإسلامية" قد أزعج أعداء الإسلام.

واختتم السيد الخامنئي بالتأكيد أنّ إيران سعت دائماً لتوحيد الأمة الإسلامية، متعهّداً بقوله: "أنا كخادم للشعب لن أسمح بأيّ خلافات بين أبناء الأمة".

يُشار الى أن رسالة السيد الخامنئي جاءت خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دورته الـ40 والذي عقد هذا العام تحت شعار "الوحدة الإسلامية في فكر الإمام الشهيد"، بمشاركة نحو 600 ضيف من داخل البلاد وخارجها يمثّلون 40 دولة، من بينها العراق وباكستان وتركيا ولبنان وأفغانستان ودول الخليج.

الكلمات المفتاحية
أسبوع الوحدة الإسلامية الوحدة الاسلامية الدول الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي
إقرأ المزيد
المزيد
السيد الخامنئي لحكام الدول الإسلامية: اعرفوا عدوكم الحقيقي
السيد الخامنئي لحكام الدول الإسلامية: اعرفوا عدوكم الحقيقي
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 10 ساعات
عراقجي: وحدتنا وتماسكنا خلال الحرب الأخيرة صنعا صمودًا تاريخيًا أذهل العالم
عراقجي: وحدتنا وتماسكنا خلال الحرب الأخيرة صنعا صمودًا تاريخيًا أذهل العالم
إيران منذ 12 ساعة
قاليباف يفند ادعاءات بيسنت: سوق السندات كشف الفشل الأميركي
قاليباف يفند ادعاءات بيسنت: سوق السندات كشف الفشل الأميركي
إيران منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
السيد الخامنئي لحكام الدول الإسلامية: اعرفوا عدوكم الحقيقي
السيد الخامنئي لحكام الدول الإسلامية: اعرفوا عدوكم الحقيقي
إيران منذ ساعة
عراقجي: وحدتنا وتماسكنا خلال الحرب الأخيرة صنعا صمودًا تاريخيًا أذهل العالم
عراقجي: وحدتنا وتماسكنا خلال الحرب الأخيرة صنعا صمودًا تاريخيًا أذهل العالم
إيران منذ 12 ساعة
الشيخ جبري: الوحدة الإسلامية مدخل إسقاط المشروع الأميركي ـ الصهيوني
الشيخ جبري: الوحدة الإسلامية مدخل إسقاط المشروع الأميركي ـ الصهيوني
خاص العهد منذ 12 ساعة
آية الله أعرافي للعلامة الخطيب: لبنان وإيران ساحة واحدة 
آية الله أعرافي للعلامة الخطيب: لبنان وإيران ساحة واحدة 
إيران منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة