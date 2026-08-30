أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن "إسرائيل" فشلت في حروبها بسبب الصمود الشعبي، "وما دمنا صامدين فإنّ الأعداء لن يتمكّنوا من تحقيق مشروعهم ومخططاتهم"، مشدداً على أن "أي صمود مهما بلغت كلفته يؤسّس لاستعادة مكانتنا ويعزّز قدرتنا على تحقيق أهدافنا وإسقاط مشروع العدو"، وأن الخلافات بين المسلمين يجب ألا تفتح جبهة داخلية وتنسينا عدونا الأساس، وأشار سماحته إلى أن أميركا تعمل اليوم كعدوّ للشعوب ومن أجل ضرب جذور المشروع الإسلامي وحقوق الناس في منطقتنا.

وقال الشيخ قاسم، في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأربعين للوحدة الإسلامية في طهران، إن الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي انطلق من الوحدة الإسلامية النظرية الى الوحدة العملية، التي أحيَت قضيّة فلسطين، لافتاً إلى أن عطاء فلسطين كان بالدم والسلاح والمال والمواجهة والعداء المشترك لـ"إسرائيل" وواشنطن، وهذا كلّه يعبّر عن الوحدة الحقيقية.

وأكد الشيخ قاسم أن هذه الوحدة هي التي تجسدت في لبنان بين حزب الله و"حركة أمل" وكل القوى السياسية التي ترفض "إسرائيل" وتريد التحرير.

وأضاف سماحته: "ما دمنا صامدين وندافع عن حقوقنا وأرضنا لن يحققوا مشروعهم ولن ينجحوا حتى لو أصابتنا التضحيات الكبيرة والدماء الغزيرة"، مشدداً على أن هذه التضحيات والدماء هي المدخل الطبيعي، مع الوحدة، لهزيمة مشروع الأعداء.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن "أيّ تراجع أمام العدو سيؤدي إلى إبادتنا لأنه يعمل بلا رحمة، وأي صمود مهما كانت تكلفته يوقف اندفاعة العدو ويؤسس لاستعادة مكانتنا بعد ذلك".

وقال الأمين العام لحزب الله: "مهما فعلت أميركا و"إسرائيل"، ومهما كانت العقوبات شديدة، ومهما كان العدوان العسكري شديدًا، فإن الصمود يسقط مشروع العدو".

الكلمات المفتاحية