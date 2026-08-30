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إيران

قائد بحرية الجيش الإيراني: قوتنا البحرية حيّة وتواصل أداء مهامها بقوة
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إيران

قائد بحرية الجيش الإيراني: قوتنا البحرية حيّة وتواصل أداء مهامها بقوة

2026-08-30 14:57
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قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني: "إذا كان العدو يعتقد بأن استشهاد عدد من أبناء القوة البحرية سيجعلها تتوقف عن الحركة وأداء مهامها، فهو واهم تمامًا، لأن القوة البحرية ستواصل مسيرتها بدماء الشهداء، أكثر قوة واقتدارًا".

وخلال لقاء الأدميرال إيراني منتسبي مركز باقر العلوم (ع) لتدريب التخصصات البحرية في رشت (شمال إيران)، شدد قائد بحرية الجيش الايراني على مواصلة نهج الشهداء وثبات منتسبي هذه القوة في أداء مهامهم، وأضاف "واجبنا اليوم هو مواصلة الطريق الذي سلكه الشهداء بتضحياتهم وبذلهم أرواحهم، بقوة وثبات، وألّا نسمح بأن تسقط الراية التي رفعوها بدمائهم الطاهرة".

وأكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني أن "العدو يعاني خطأً في الحسابات بشأن فهمه لروح الشعب الإيراني والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما رأى أنه "يجب أن نحافظ على الراية التي أودعها الشهداء لدينا بكل قوة وعزة وفخر، وأن ننقلها إلى الأجيال القادمة: لأن طريق عزة إيران الإسلامية واستقلالها سيستمر بفضل تضحيات أبناء هذا الشعب ومقاومتهم وصمودهم".

وفي ختام حديثه، أكد الادميرال إيراني أن "القوة البحرية تقف اليوم حية ونشطة ومقتدرة، وأن منتسبيها يواصلون أداء مهامهم بالروح نفسها التي تحلّى بها الشهداء، ولن يدخروا أيّ جهد للدفاع عن إيران العزيزة وتأمين أمن الشعب الإيراني العظيم والحفاظ عليه".

 

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إيران الجيش الإيراني
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