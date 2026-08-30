كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران: فكر الإمام الشهيد نهجٌ لمواجهة التحديات

إيران

إيران تصدر لائحة الاتهام في قضية اغتيال قائد الثورة الشهيد (قده)
🎧 إستمع للمقال
إيران

إيران تصدر لائحة الاتهام في قضية اغتيال قائد الثورة الشهيد (قده)

2026-08-30 15:14
103

أعلن النائب العام في العاصمة الإيرانية طهران علي صالحي عن إصدار لائحة الاتهام في قضية اغتيال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (قده) وأربعة من أفراد أسرته، مشيرًا إلى أن الملف، بعد استكمال التحقيقات ودراسة الوثائق المحلية والدولية، قد أحيل إلى المحكمة للنظر فيه وإصدار الحكم.

وبحسب المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أفاد صالحي بإصدار لائحة الاتهام في قضية العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد الإمام الخامنئي وأربعة من أفراد أسرته، وأضاف: "في هذه القضية، جرى ملاحقة جميع المتسببين والمرتكبين والمخططين لهذه الجريمة قضائيًا، ومن أبرز التهم الواردة في لائحة الاتهام هي تهمة الإفساد في الأرض من خلال ارتكاب عمل إرهابي أدى إلى استشهاد قائد الثورة الإسلامية وأربعة من أفراد أسرته".

كما نصّت لائحة الاتهام على أن هذه العملية كانت تهدف إلى إحداث خلل في هيكل الحكم والتأثير القسري على سياسات البلاد، وهو فعل يترتب عليه، من منظور القانون الجنائي والمواثيق الدولية لمكافحة الإرهاب، مسؤولية جزائية للمرتكبين والآمرين والمخططين.

وتابع النائب العام لطهران: "خصّص جزء آخر من هذه اللائحة لاستشهاد ابنة القائد الشهيد، وزوجة نجله، وصهره، وحفيدته البالغة من العمر 14 شهرًا؛ وفي هذا القسم، تم التأكيد على أنه في التقييم القانوني لمثل هذا الهجوم، لا يمكن الاقتصار على الهدف المعلن للعملية، ولا يمكن اعتبار استشهاد النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين بمثابة خسائر بشرية تُخرج الفعل من دائرة الأعمال الإرهابية".

وشدد صالحي على أن لائحة الاتهام الصادرة، إلى جانب القوانين المحلية، استندت إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، لا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين وحظر الهجمات التي تستهدفهم.

وأضاف: "هذا الملف، بالإضافة إلى كونه يُحدد المصير القضائي للمتهمين داخل البلاد، سيكون بمثابة وثيقة قانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمتابعة الملاحقة الجزائية للآمرين والمرتكبين على الصعيد الدولي".

كذلك أعلن النائب العام لطهران عن إصدار لائحة اتهام في قضية العمل الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد تلاميذ مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب، وقال: "في قضية العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد تلاميذ مدرسة شجرة طيبة بميناب، وبعد استكمال التحقيقات الأولية ودراسة الأدلة والوثائق المحلية والدولية، صدرت لائحة الاتهام وأُحيل الملف إلى المحكمة للنظر فيه وإصدار الحكم؛ وفي هذه القضية أيضًا، جرى ملاحقة جميع المتسببين والمرتكبين قضائيًا".

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تصدر لائحة الاتهام في قضية اغتيال قائد الثورة الشهيد (قده)
إيران تصدر لائحة الاتهام في قضية اغتيال قائد الثورة الشهيد (قده)
إيران منذ ساعتين
قائد بحرية الجيش الإيراني: قوتنا البحرية حيّة وتواصل أداء مهامها بقوة
قائد بحرية الجيش الإيراني: قوتنا البحرية حيّة وتواصل أداء مهامها بقوة
إيران منذ 3 ساعات
السيد الخامنئي لحكام الدول الإسلامية: اعرفوا عدوكم الحقيقي
السيد الخامنئي لحكام الدول الإسلامية: اعرفوا عدوكم الحقيقي
إيران منذ 8 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران: فكر الإمام الشهيد نهجٌ لمواجهة التحديات
مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران: فكر الإمام الشهيد نهجٌ لمواجهة التحديات
خاص العهد منذ ساعتين
إيران تصدر لائحة الاتهام في قضية اغتيال قائد الثورة الشهيد (قده)
إيران تصدر لائحة الاتهام في قضية اغتيال قائد الثورة الشهيد (قده)
إيران منذ ساعتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 17 ساعة
ديون تتراكم و
ديون تتراكم و"هيبة" تتآكل.. المعالم الأولى للهزيمة الأميركية في الحروب الخارجية
خاص العهد منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة