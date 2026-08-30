أحيت حركة أمل وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية – فوج الإمام الصدر في سحمر، الذكرى الثامنة والأربعين لجريمة تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، باحتفال إنشادي أقيم في بلدة سحمر، بحضور عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب قبلان قبلان ورئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك، إلى جانب علماء دين ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلين عن حزب الله والأحزاب الوطنية وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

وفي كلمته، استعاد النائب قبلان مواقف الإمام الصدر الداعية إلى الوحدة الوطنية والعدالة وحماية الدولة ومؤسساتها والدفاع عن الجنوب، مشدداً على أن ما يواجهه لبنان اليوم يؤكد أهمية التمسك بهذه الثوابت.

وأكد قبلان أن الإمام الصدر سبق أن دعا إلى إرسال الجيش إلى الجنوب والدفاع عنه، مشيراً إلى أن مواقفه من الاحتلال الإسرائيلي لا تزال حاضرة، وقال إن هناك محاولات للتنكر لهذه المواقف والتشكيك بالمبادئ التي أرساها.

وتناول قبلان الظروف التي يعيشها لبنان والمنطقة، محذراً من محاولات التشكيك بالمبادئ والقيادات، ومشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي، لا للانقسام الداخلي.

وقال إن المسار الذي يريده هو انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، وعودة أبناء القرى والبلدات إلى أرضهم، وانتشار الجيش اللبناني وإعادة إعمار المناطق التي دمرها العدوان، معتبراً أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال.

وفي ما يتصل بالجنوب، شدد قبلان على التمسك بالأرض ورفض الرحيل عنها، مؤكداً أن أبناء المنطقة دفعوا أثماناً كبيرة من الشهداء والجرحى والدمار، وأنهم لن يتخلوا عن أرضهم أو عن المسيرة التي اختاروها.

وربط قبلان بين مواقف الإمام الصدر الرافضة للاحتلال الإسرائيلي وبين الواقع الراهن، مؤكداً أن الموقف من إسرائيل، كما عبّر عنه الإمام الصدر، لا يمكن تغييره أو التنكر له.

كما شدد على أهمية الوحدة الوطنية، معتبراً أن أي خلاف أو انقسام داخلي في لبنان، في ظل الظروف الراهنة، يصب في مصلحة إسرائيل، قائلاً إن اللبنانيين لا ينبغي أن يقدموا لها ما وصفه بـ"خدمة مجانية".

وختم قبلان بالتأكيد على الوفاء لنهج الإمام موسى الصدر، قائلاً إن أبناء هذه المسيرة لن يخونوا الأمانة ولن يتراجعوا عن الحق، وسيبقون متمسكين بالأرض والوحدة الوطنية وبالمبادئ التي أرساها الإمام الصدر.

بعدها قدم قبلان وحايك ومسؤول منطقة البقاع الغربي في حركة أمل هادي الحرشي ورئيس بلدية سحمر محمد الخشن دروعاً تقديرية لعوائل الشهداء.

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