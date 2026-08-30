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لبنان

اعتداءات الاحتلال متواصلة جنوبًا وجرف ما تبقى من منازل مشاع المنصوري
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لبنان

اعتداءات الاحتلال متواصلة جنوبًا وجرف ما تبقى من منازل مشاع المنصوري

2026-08-30 15:58
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واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران المسيّر بعد ظهر اليوم أطراف النبطية الفوقا وبلدة المنصوري.

بحسب الوكالة الوطنية، أقدم العدو "الاسرائيلي" على جرف ما تبقى من المنازل في مشاع المنصوري.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي حرش عيتا الجبل-بيت ياحون بعدد من القذائف الثقيلة، في الوقت الذي واصل فيه الاحتلال في القطاع الأوسط إضرام النار في ممتلكات الاهالي في بلدة حداثا، حيث أتت النيران على مساحات واسعة حقول الزيتون.

وألقت محلقة قنبلة صوتية عند مدخل بلدة صربين في قضاء بنت جبيل، وفي القطاع الغربي استهدفت مدفعية بلدة المنصوري في قضاء صور.

كما تعرّضت دوحة كفررمان صباح اليوم لقصف مدفعي معادي متقطع بالإضافة إلى أطراف بلدة المنصوري وبيوت السياد.

كذلك نفّذ جيش العدو تفجيْرين كبيريْن في بلدتي حولا والقنطرة.

وسُجّل بعد ظهر اليوم توغل جرافة "D9" وقوة عسكرية معادية باتّجاه مجرى النهر لجهة زوطر الغربية.

بالموازاة، تقدّمت جرافة للعدو عند أطراف بلدة برعشيت. 

كما ألقت محلّقة معادية قنبلة صوتية عن أطراف بلدة صربين.

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
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