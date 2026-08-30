استذكر الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، حذيفة الكحلوت المعروف باسم "أبو عبيدة"، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، مشيدًا بدوره الإعلامي وبصمته في خطاب الكتائب.

وقال أبو عبيدة، في تصريح نشره بهذه المناسبة، إن الكحلوت كان ناطق الأمة وأيقونة المقاومة، مشيرًا إلى أنه كان أول ناطق باسم كتائب القسام، وأن صدى كلماته لا يزال حاضرًا، فيما بقيت كوفيته رمزًا للمقاومة لدى مؤيديه حول العالم.

وأضاف: "رحم الله أخي حذيفة.. لقد كان مدرسة إعلامية متكاملة، وصاحب حكمة وبصيرة بتوفيق الله، ولئن فارقنا جسده فإن بصماته ستبقى حاضرة".

وتابع أبو عبيدة أن استشهاد الكحلوت لن يضع حدًا لمسيرته، قائلًا: "لن يُسقط إخوانه الراية، وسنُكمل الطريق من بعده حتى النصر والتحرير بإذن الله".

وتأتي هذه الذكرى بعد عام على رحيل حذيفة الكحلوت، الذي ارتبط اسمه لسنوات بخطاب كتائب القسام الإعلامي، وظهر متحدثًا باسمها في بيانات وتصريحات عسكرية خلال مراحل مختلفة من الحرب.

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