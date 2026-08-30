كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي الشيخ القطان: خيارنا سيبقى خيار العزة والكرامة والوقوف إلى جانب المقاومة

فلسطين

أبو عبيدة في ذكرى استشهاد حذيفة الكحلوت: كان ناطق الأمة وأيقونة المقاومة
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

أبو عبيدة في ذكرى استشهاد حذيفة الكحلوت: كان ناطق الأمة وأيقونة المقاومة

2026-08-30 19:02
83

استذكر الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، حذيفة الكحلوت المعروف باسم "أبو عبيدة"، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، مشيدًا بدوره الإعلامي وبصمته في خطاب الكتائب.

وقال أبو عبيدة، في تصريح نشره بهذه المناسبة، إن الكحلوت كان ناطق الأمة وأيقونة المقاومة، مشيرًا إلى أنه كان أول ناطق باسم كتائب القسام، وأن صدى كلماته لا يزال حاضرًا، فيما بقيت كوفيته رمزًا للمقاومة لدى مؤيديه حول العالم.

وأضاف: "رحم الله أخي حذيفة.. لقد كان مدرسة إعلامية متكاملة، وصاحب حكمة وبصيرة بتوفيق الله، ولئن فارقنا جسده فإن بصماته ستبقى حاضرة".

وتابع أبو عبيدة أن استشهاد الكحلوت لن يضع حدًا لمسيرته، قائلًا: "لن يُسقط إخوانه الراية، وسنُكمل الطريق من بعده حتى النصر والتحرير بإذن الله".

وتأتي هذه الذكرى بعد عام على رحيل حذيفة الكحلوت، الذي ارتبط اسمه لسنوات بخطاب كتائب القسام الإعلامي، وظهر متحدثًا باسمها في بيانات وتصريحات عسكرية خلال مراحل مختلفة من الحرب.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة المقاومة أبو عبيدة
إقرأ المزيد
المزيد
أبو عبيدة في ذكرى استشهاد حذيفة الكحلوت: كان ناطق الأمة وأيقونة المقاومة
أبو عبيدة في ذكرى استشهاد حذيفة الكحلوت: كان ناطق الأمة وأيقونة المقاومة
فلسطين منذ ساعتين
أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي بغزة مدمرة
أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي بغزة مدمرة
فلسطين منذ ساعتين
بن غفير يتفاخر باقتحام أقسام الأسيرات.. وتحذيرات فلسطينية من خطورة الوضع
بن غفير يتفاخر باقتحام أقسام الأسيرات.. وتحذيرات فلسطينية من خطورة الوضع
فلسطين منذ 7 ساعات
5 شهداء في 24 ساعة في غزّة: اغتيال في حي الأمل واعتداءات متنقّلة
5 شهداء في 24 ساعة في غزّة: اغتيال في حي الأمل واعتداءات متنقّلة
فلسطين منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
أبو عبيدة في ذكرى استشهاد حذيفة الكحلوت: كان ناطق الأمة وأيقونة المقاومة
أبو عبيدة في ذكرى استشهاد حذيفة الكحلوت: كان ناطق الأمة وأيقونة المقاومة
فلسطين منذ ساعتين
أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي بغزة مدمرة
أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي بغزة مدمرة
فلسطين منذ ساعتين
قبلان في ذكرى تغييب الإمام الصدر: لن نخون الأمانة ولن نتراجع عن الحق
قبلان في ذكرى تغييب الإمام الصدر: لن نخون الأمانة ولن نتراجع عن الحق
لبنان منذ 5 ساعات
بن غفير يتفاخر باقتحام أقسام الأسيرات.. وتحذيرات فلسطينية من خطورة الوضع
بن غفير يتفاخر باقتحام أقسام الأسيرات.. وتحذيرات فلسطينية من خطورة الوضع
فلسطين منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة