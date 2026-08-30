في أجواء المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، كان القرآن الكريم محور أمسيةٍ مشتركة جمعت بين أهل القرآن في برالياس، تأكيدًا على قيم الوحدة والتمسك بالكتاب الكريم. ففي مسجد عمر بن الخطاب في برالياس، نظّمت جمعية قولنا والعمل، ممثلةً بمعهد القرآن الكريم في مركز عمر بن الخطاب، بالتعاون مع جمعية القرآن الكريم، أمسيةً قرآنية مشتركة، بحضور رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ الدكتور أحمد القطان، وممثل جمعية القرآن الكريم الحاج محمد حلاني.

وشارك في الأمسية طلاب معهد القرآن الكريم، إلى جانب عدد من القرّاء المحليين والدوليين، حيث تخلل اللقاء تلاوات قرآنية استحضرت معاني المناسبة، وربطت بين المولد النبوي الشريف ورسالة القرآن في تعزيز الوحدة والثبات.

الشيخ الدكتور أحمد القطان شدد في كلمته على دور أهل القرآن في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن خيار العزة والكرامة والتمسك بالمقاومة سيبقى ثابتًا.

وقال القطان إن طلاب القرآن الكريم هم الذين سيفتحون بيت المقدس ويستعيدون فلسطين، معتبرًا أن النصر والتمكين يكونان بالقرآن الكريم، وموجهًا التحية إلى أطفال غزة ونسائها وشيوخها، وإلى أبناء لبنان وكل من يقاوم ويحفظ كتاب الله.

وفي سياق حديثه عن المناسبة، أكد القطان أن المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية يشكلان مناسبة لتجديد التمسك بخيار العزة والكرامة والوقوف إلى جانب حركات المقاومة وأهل القرآن، والولاء للوطن في مواجهة كل من يريد استهداف المنطقة وشعوبها.

كما دعا القطان للمجاهدين في فلسطين وغزة ولبنان، سائلًا الله النصر والتأييد والتمكين.

بدوره، ممثل جمعية القرآن الكريم الحاج محمد حلاني، هنّأ بالمولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، متمنيًا أن تعود المناسبة على الإسلام والمسلمين بالخير والبركة والنصر والعزة.

وتأتي هذه الأمسية القرآنية المشتركة في سياق إحياء المناسبات الإسلامية من خلال أنشطة تجمع أهل القرآن، وتؤكد أهمية الوحدة والتلاقي حول القيم التي يحملها القرآن الكريم وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

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