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اسبوع الوحدة الإسلامية

إيران

الحرس الثوري: استشهاد عدد من مقاتلينا ومدنيين بعدوان أميركي على جزيرة لارك
إيران

الحرس الثوري: استشهاد عدد من مقاتلينا ومدنيين بعدوان أميركي على جزيرة لارك

2026-08-30 23:21
الحرس الثوري: العدوان خطًأ استراتيجي قاتل لترامب وسيغيّر موازين القوى ضد مخططيه
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت 30 آب/أغسطس 2026، عن أنّ جزيرة لارك في محافظة هرمزكان في جنوب إيران تعرّضت لعدوان أميركي أدّى إلى استشهاد وإصابة عدد من مقاتلي الحرس الثوري ومدنيين إيرانيين.

وقال الحرس الثوري، في بيان: "في خطوة عدوانية، شنّ العدو هجومًا على جزيرة لارك، ممّا أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من مقاتلينا وأبناء وطننا. العدو الأميركي - الصهيوني يسعى مدفوعًا بعجزه عن حل مشكلاته الداخلية وتراجع مكانته في المنطقة إلى استعادة دوره المشؤوم"، مضيفًا: "هذا العمل سيردّ عليه أبناء إيران الإسلامية وسيؤدّي إلى معاقبة المعتدين".

بدوره، أكّد المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد حسين محبي، أنّ "هذا الإجراء (العدوان) كان خطًأ استراتيجيًا وقاتلًا من جانب نظام (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب في خِضَم الحرب الاقتصادية".

وشدّد العميد محبي على أنّ "هذا الخطأ سيغيّر موازين القوى ضد مخططيه وسيترتب عليه تكبّدهم (الأميركيين) تكاليف باهظة"، مؤكدًا أنّ "العدو سيدفع ثمن هذا الحساب الخاطئ على الصعيدين الاقتصادي والعسكري".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني أميركا إيران الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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