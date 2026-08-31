أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي تنفيذ هجوم صاروخي ومسيّر استهدف البنية التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومرابض الطائرات المقاتلة في قاعدتي الملك حسين ولأزرق الجويتين الأميركيتين في الأردن، ردًا على العدوان الأميركي ـ الصهيوني على جزيرة لارك جنوب إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان صدر فجر الاثنين، إن قوات الجوفضاء التابعة له نفّذت عملية هجينة بالصواريخ والطائرات المسيّرة»، تحت شعار يا محمد بن عبد الله (ص)، مؤكدًا أن القاعدتين استُهدفتا بصواريخ باليستية، وأن الهجوم ألحق بهما خسائر فادحة.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت في إطار معاقبة المعتدي، إذ أن الهجوم على جزيرة لارك لن يمرّ من دون رد، ومشيدًا بما الحضور البطولي المتواصل للشعب الإيراني خلال 183 ليلة.

وحذّر الحرس الثوري من أن العدوان والجرائم لن تكون حلاً لعجز العدو في مساعيه لإضعاف سيطرة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز، مؤكدًا أن كل عملية إطلاق نار ستُقابل بردود أكثر سحقًا.

الكلمات المفتاحية