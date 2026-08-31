تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4417.04 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ 19 آب/أغسطس، بعدما كانت قد انخفضت بأكثر من 3% يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 4466.80 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا التراجع بعدما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي كيفن وورش إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا للحد من ضغوط الأسعار، في وقت أسهم فيه تصاعد التوترات في "الشرق الأوسط" في زيادة المخاوف من ارتفاع التضخم.

وقال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد" تيم ووترر إن الذهب "لا يزال يتعافى من جراحه بعد اللهجة التي تميل إلى التشديد النقدي التي اتخذها وورش في جاكسون هول".

وأضاف أن "العمل العسكري الأميركي في إيران أدى إلى ضغوط تصاعدية على أسعار النفط"، ما زاد من الضغوط على الذهب، في ظل المخاوف المتنامية بشأن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم والسياسة النقدية الأميركية.

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