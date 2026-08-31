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فلسطين

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في خان يونس واستمرار خروقات وقف إطلاق النار
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فلسطين

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في خان يونس واستمرار خروقات وقف إطلاق النار

2026-08-31 09:32
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أصيب مواطن فلسطيني، فجر اليوم الاثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية مواطن جراء إطلاق النار المكثف من الدبابات "الإسرائيلية" باتجاه أبراج مدينة حمد، شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي جنوب القطاع، قصفت المدفعية "الإسرائيلية" المتمركزة شرقي خانيونس مناطق غربي مدينة رفح، فيما أطلقت آليات الاحتلال وطائراته المسيّرة النار تجاه المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار المطبق في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي أسفرت، وفق مصادر فلسطينية، عن سقوط شهداء وجرحى.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الاعتداءات الإسرائيلية
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