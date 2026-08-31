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إيران

رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية: تغريدات ترامب عن جزيرة خارك مضحكة
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إيران

رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية: تغريدات ترامب عن جزيرة خارك مضحكة

2026-08-31 11:05
حميد بورد: أنشطة النفط مستمرة من دون توقف
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وصف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بورد تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن جزيرة خارك، في جنوب إيران، بأنها "مضحكة"، مؤكدًا أن الوضع في الجزيرة "هادئ ومناسب"، والأنشطة النفطية فيها مستمرة على الرغم من الهجمات التي تعرضت لها المنطقة.

وقال بورد، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء فارس، ردًا على تغريدة ترامب بشأن جزيرة خارك: "تغريدات ترامب مضحكة، والوضع في خارك هادئ ومناسب". وأضاف: "لقد تعرضت هذه المنطقة للقصف في مناسبات عديدة من العدو الأميركي الصهيوني، لكنّ زملاءنا في صناعة النفط والفرق العملياتية لم يسمحوا بتوقف أنشطة النفط ولو للحظة".

كما أوضح أن العاملين، في قطاع النفط، يواصلون أداء مهامهم على الرغم  منالاعتداءات، مشيرًا إلى استمرار أعمال إعادة التأهيل والتطوير في المنشآت النفطية في الجزيرة. وتابع الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية: "بينما أتحدث إليكم، يقوم العديد من المقاولين بأعمال إعادة بناء وتجديد الخزانات، كما أن إعادة بناء الأرصفة والخزانات، بالإضافة إلى المشاريع المحددة مسبقًا، تجري من دون انقطاع".

وأشار بورد إلى أن أعمال إعادة البناء والتجديد تشمل عددًا من المنشآت والبنى التحتية في الجزيرة، مؤكدًا أن المشاريع التي كانت مقررة مسبقًا لم تتوقف نتيجة التطورات الأمنية والعسكرية. وأضاف: "حاليًا، بلغت نسبة إنجاز بعض المشاريع نحو 20%، في حين بلغت نسبة إنجاز بعضها الآخر نحو 30%، وعملية تنفيذها مستمرة".

وأكد أن وتيرة تنفيذ المشاريع لا تزال قائمة، في مؤشر، بحسب حديثه، على استمرار العمل في قطاع النفط وعدم تأثره بالهجمات التي استهدفت المنطقة.

يذكر أنه في أحدث استعراضاته ضد إيران، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نشر مقطع فيديو، قال فيه إنه يُظهر انفجارًا وحريقًا في منشآت النفط في جزيرة خارك، وأرفقه بتعليق زعم فيه: "جزيرة خارك تُسوّى بالأرض!".

الكلمات المفتاحية
النفط دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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