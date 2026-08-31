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البحرين تواصل حملتها القمعية.. اعتقال سبعة مواطنين وسط اضطرابات بسجن الحوض الجاف
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البحرين تواصل حملتها القمعية.. اعتقال سبعة مواطنين وسط اضطرابات بسجن الحوض الجاف

2026-08-31 14:38
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 تواصل السلطات البحرينية حملتها الأمنية القمعية بحق المواطنين الشيعة، في وقت أسفرت فيه حملة الاعتقالات السياسية التي تقودها وزارة الداخلية عن اعتقال سبعة شبان خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع اضطرابات تشهدها سجون التوقيف على خلفية انتهاكات لحقوق السجناء.

واعتقلت السلطات الأمنية الشاب السيد هادي محمود، والسيد إبراهيم عقيل، وحسن مهدي، ويوسف إبراهيم، وعبد الهادي إبراهيم، ويوسف حبيب فتيل، والسيد ضياء حسن، وذلك بعد استدعائهم للتحقيق الأمني.

وفي موازاة ذلك، يشهد سجن الحوض الجاف احتجاجات ينظمها عدد من السجناء، ولا سيما في مبنى صغار السن، اعتراضًا على جملة من الانتهاكات الحاصلة داخل السجن. وقد أورد السجناء هذه المطالب في بيانات من داخل السجن، مطالبين بوقف إساءات الشرطة إلى المقدسات والرموز الدينية، وإنهاء سياسات الإهمال الطبي، إلى جانب توفير المستلزمات الدينية، ومنها المصاحف وكتب الأدعية وترب الصلاة.

وتشهد البحرين مرحلة أمنية قمعية منذ شباط/فبراير الماضي، بالتزامن مع شن الولايات المتحدة حربها على إيران، حيث تنشط الأجهزة الأمنية في اعتقال المواطنين وتوجيه اتهامات ملفّقة بحقهم.

وامتدت الحملة الأمنية إلى حرب مفتوحة على الطائفة الشيعية، شملت اعتقال كبار العلماء وأساتذة الحوزة العلمية ووكلاء المرجعيات الدينية.

الكلمات المفتاحية
البحرين الإرهاب علماء البحرين الاضطهاد الطائفي في البحرين
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