كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي توغّل "إسرائيلي" في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي السوري

خاص العهد

عسيران في ذكرى تغييب الإمام الصدر لـ
🎧 إستمع للمقال
خاص العهد

عسيران في ذكرى تغييب الإمام الصدر لـ "العهد": وحدتنا الوطنية ضرورة لمواجهة الأخطار

2026-08-31 15:28
55

في الذكرى السنوية الـ48 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، يستعيد اللبنانيون مسيرة شخصية وطنية تركت بصمة عميقة في تاريخ لبنان، وما حملته من دعوات إلى الوحدة الوطنية والعدالة وتعزيز العيش المشترك. وفي هذه المناسبة، شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران على أن غياب الإمام الصدر لا يزال يشكّل خسارة كبيرة للبنان، مؤكدًا أن إرثه الوطني والإنساني يبقى حاضرًا في مواجهة التحديات التي يمر بها البلد.

وقال عسيران إن "غيابه خسارة لا تُعوّض"، مشيرًا إلى أن الإمام موسى الصدر شكّل رمزًا للبنان وللوحدة الوطنية والعيش المشترك، كما كان رمزًا للعدالة والوقوف إلى جانب الناس وقضاياهم.

وأضاف في حديث لـ"العهد": "لا بد أن نتذكر حاليًا دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حمل هذه الأمانة، ويقوم بجهد جبّار للحفاظ على الدولة والعيش الكريم للبنانيين جميعًا"، معتبرًا أن المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة تقتضي التمسك بمبادئ الوحدة والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقومات صمود المجتمع اللبناني.

وتابع عسيران: "نحن اليوم بأمسّ الحاجة إلى وحدتنا الوطنية، لنتمكن من درء الأخطار المحدقة بلبنان، ودرء الاعتداء الصهيوني الذي يدمر الأخضر واليابس"، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف الداخلي وتغليب المصلحة الوطنية في مواجهة التحديات والاعتداءات التي تهدد أمن لبنان واستقراره.

الكلمات المفتاحية
لبنان الامام موسى الصدر المقاومة جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
عسيران في ذكرى تغييب الإمام الصدر لـ
عسيران في ذكرى تغييب الإمام الصدر لـ "العهد": وحدتنا الوطنية ضرورة لمواجهة الأخطار
خاص العهد منذ 43 دقيقة
خواجة لـ
خواجة لـ "العهد": الإمام الصدر زرع بذرة المقاومة لتحرير الأرض ودحر العدو الصهيوني
خاص العهد منذ 46 دقيقة
في أجواء المولد النبوي الشريف: افتتاح
في أجواء المولد النبوي الشريف: افتتاح "القرية الكشفية" بحضور حاشد في النبي شيت
خاص العهد منذ ساعتين
من خلف اللثام .. تفاصيل تكشف لأول مرة عن أبو عبيدة بعد شهادته
من خلف اللثام .. تفاصيل تكشف لأول مرة عن أبو عبيدة بعد شهادته
خاص العهد منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
عسيران في ذكرى تغييب الإمام الصدر لـ
عسيران في ذكرى تغييب الإمام الصدر لـ "العهد": وحدتنا الوطنية ضرورة لمواجهة الأخطار
خاص العهد منذ 43 دقيقة
خواجة لـ
خواجة لـ "العهد": الإمام الصدر زرع بذرة المقاومة لتحرير الأرض ودحر العدو الصهيوني
خاص العهد منذ 46 دقيقة
انتقادات واسعة لتجاهل عون روحية مواقف الإمام الصدر
انتقادات واسعة لتجاهل عون روحية مواقف الإمام الصدر
لبنان منذ ساعتين
في أجواء المولد النبوي الشريف: افتتاح
في أجواء المولد النبوي الشريف: افتتاح "القرية الكشفية" بحضور حاشد في النبي شيت
خاص العهد منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة