كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي شيعة السفارات.. وجوهٌ تتبدّل وأجندة لا تموت

عين على العدو

تقرير
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

تقرير "إسرائيلي": التوتر مع تركيا يتصاعد.. الجيش "الإسرائيلي" يستعد لسيناريو خطير

2026-08-31 16:16
98

أكد تقرير لهيئة البث "الإسرائيلية" - "كان"، تصاعد التوتر بين الكيان الصهيوني وتركيا، كاشفة عن أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستعد للتحول إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية والاستراتيجية "تحسبًا لسيناريو مواجهة عسكرية مع تركيا".

ونقلت الهيئة عن تقارير أمنية "إسرائيلية" أن البحرية "الإسرائيلية" رصدت خلال الأشهر الأخيرة استعدادات متزايدة من جانب البحرية التركية، شملت تدريبات عسكرية وتكثيف الحضور في البحر المتوسط ومناطق تنشط فيها البحرية "الإسرائيلية".

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن "المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" تصنف هذه التحركات على أنها "احتمال لتحول محتمل"، ما يعني رفع مستوى الجاهزية العملياتية والاستراتيجية تحسبًا لسيناريو مواجهة عسكرية مع تركيا".

وأشارت هيئة البث إلى أن ذلك يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، خصوصًا على خلفية التطورات في سورية، لافتة إلى أن سلاح الجو "الإسرائيلي" نفّذ قبل نحو أسبوعين، غارة على مطار أبو الظهور في سورية، بزعم رصد استعدادات للجيش التركي لنشر قوات في القاعدة.

أضافت هيئة البث "الإسرائيلية": "وبعد أيام، أفادت تقارير "إسرائيلية" بأن مسؤولين أمنيين أبلغوا الولايات المتحدة بأن تركيا كانت تستعد لنشر رادار في المطار، في خطوة اعتبرتها "إسرائيل" قادرة على التأثير في توازن القوى الإقليمي".

ونقلت الهيئة عن مسؤولين مطلعين على الاتصالات بين "تل أبيب" وواشنطن قولهم: "لم تحدد "إسرائيل" موعدًا متوقعًا لوصول الأنظمة التركية إلى سورية، لكنها أشارت إلى مطار يقع على بعد نحو 70 كيلومترًا من الحدود التركية باعتباره موقعًا محتملًا لنشرها".

وقالت الهيئة إنه "رغم رفع مستوى الاستعداد، تؤكد مصادر أمنية "إسرائيلية" أن "إسرائيل" لا تسعى إلى تحويل تركيا إلى عدو مباشر"، مضيفة أن "قنوات اتصال سريّة لا تزال قائمة بين الطرفين لنقل الرسائل والعمل على منع الاحتكاك والتصعيد".

وختمت هيئة البث "الإسرائيلية" تقريرها بالقول: "تشير التطورات الأخيرة إلى أن المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" تستعد لاحتمالات جديدة في العلاقة مع أنقرة، مع محاولة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتجنب تحول التوتر المتزايد إلى مواجهة عسكرية مباشرة".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني تركيا إعلام العدو
إقرأ المزيد
المزيد
تقرير
تقرير "إسرائيلي": التوتر مع تركيا يتصاعد.. الجيش "الإسرائيلي" يستعد لسيناريو خطير
عين على العدو منذ ساعتين
موقع
موقع "إسرائيلي": بن غفير يتورط مجددًا بسبب الفيديو من سجن الدامون
عين على العدو منذ ساعتين
مسؤولون في مالية العدو يهاجمون إدارة ميزانية الجيش:
مسؤولون في مالية العدو يهاجمون إدارة ميزانية الجيش: "تبذير ومخالفة للقانون"
عين على العدو منذ 4 ساعات
استطلاع: نتنياهو في مأزق انتخابي وانكشاف
استطلاع: نتنياهو في مأزق انتخابي وانكشاف "سيناريو الرعب" لعوفر فينتر
عين على العدو منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
تقرير
تقرير "إسرائيلي": التوتر مع تركيا يتصاعد.. الجيش "الإسرائيلي" يستعد لسيناريو خطير
عين على العدو منذ ساعتين
موقع
موقع "إسرائيلي": بن غفير يتورط مجددًا بسبب الفيديو من سجن الدامون
عين على العدو منذ ساعتين
توغّل
توغّل "إسرائيلي" في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي السوري
عربي ودولي منذ ساعتين
مسؤولون في مالية العدو يهاجمون إدارة ميزانية الجيش:
مسؤولون في مالية العدو يهاجمون إدارة ميزانية الجيش: "تبذير ومخالفة للقانون"
عين على العدو منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة