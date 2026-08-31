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إيران

عراقجي يكشف دور نتنياهو في جرّ أميركا إلى الحرب مع إيران
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إيران

عراقجي يكشف دور نتنياهو في جرّ أميركا إلى الحرب مع إيران

2026-08-31 18:02
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كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن دور رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في جرّ الولايات المتحدة الأميركية إلى الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وكتب عراقجي في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "عندما يتحدث نتنياهو بالعبرية، يتفاخر بأنه خدع الحكومة الأميركية وأدخلها الحرب مع إيران نيابةً عن "إسرائيل" حيث يقول نتنياهو صراحة، وبابتسامة ساخرة واستهزاء، كيف تمكن من التأثير في الرأي العام والسياسات الأميركية من خلال ظهوره الإعلامي لأكثر من ألف ساعة عبر شبكات التلفزيون الأميركية".
وتابع عراقجي: "لكن عندما يتحدث (نتنياهو) باللغة الإنجليزية، يشيد بقدرات الرئيس الأميركي القيادية".

وختم وزير الخارجية الإيراني منشوره موجهًا كلامه إلى نتنياهو بالقول: "أيها الأفعى!".

من جهة ثانية وفي تصريح له أكد عراقجي أن الوفد الإيراني إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تعقد في قرغيزستان، سيبحث أوضاع المنطقة والتطورات الأخيرة.
وقال: "من الطبيعي أن يكون هدفنا الأول هو إنصاف الشعب الإيراني واستيفاء حقوقه في ما يتعلق بالحرب والاشتباكات الأخيرة".

أضاف عراقجي: "على أي حال، المنطقة تشهد اضطرابات، وينبغي لدول منظمة شنغهاي أن تكون على اطلاع بهذه الأوضاع، وأن تتبنى مواقف صحيحة وموحدة لمواجهتها".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران بنيامين نتنياهو شنغهاي عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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