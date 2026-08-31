أكد أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في إيران، حسين فروزان، خلال لقائه سفير باكستان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عمران أحمد صديقي، أهمية إطلاق ممر اقتصادي مشترك يضم الصين وباكستان وإيران.

وأعرب فروزان خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي اضطلعت به باكستان، بوصفها دولة صديقة وشقيقة، في المساعدة على احتواء الأزمة الإقليمية الأخيرة، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وبحث الجانبان فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين إيران وباكستان في المناطق الحرة، وأكدا أهمية استحداث آليات جديدة لتسهيل حضور رجال الأعمال والمستثمرين الباكستانيين في المناطق الحرة الإيرانية.

وشكّل مشروع الممر الاقتصادي الثلاثي بين الصين وباكستان وإيران أحد أبرز محاور المباحثات، حيث رأى الطرفان أن ما تمتلكه الدول الثلاث من إمكانات في مجالات النقل العابر والتجارة والخدمات اللوجستية يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة دور المناطق الحرة الإيرانية في التجارة الإقليمية.

واقترح فروزان، في إطار تعزيز التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، إنشاء مكتب للتواصل الاستثماري الباكستاني يتبع معاون الشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو إيجاد قناة اتصال مباشرة ودائمة بين الأمانة العامة والمستثمرين ورجال الأعمال الباكستانيين، بما يسهم في تسهيل التعرف على الفرص المتاحة، والترويج للمشاريع الاستثمارية، ومتابعة المشاريع المشتركة.

كما أشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة تشابهار الحرة، مؤكدًا استعداد إيران لتوسيع التعاون الاقتصادي مع باكستان في هذه المنطقة.

من جانبه، أعرب السفير الباكستاني عن رغبة بلاده في توسيع أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية في منطقة تشابهار الحرة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من إمكاناتها لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وفي جانب آخر من اللقاء، وصف فروزان مشروع إنشاء منطقة حرة مشتركة بين إيران وباكستان، والذي سبق أن ناقشه البلدان في مناسبات سابقة، بأنه أحد البرامج ذات الأولوية في مسار تطوير التعاون الاقتصادي المشترك.

وأكد أن إقامة منطقة حرة مشتركة من شأنها توفير بيئة مناسبة لزيادة الاستثمارات، وتنمية التبادل التجاري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين، داعيًا إلى مواصلة العمل على هذا المشروع في إطار المباحثات والتعاون الثنائي.

كما شدد الجانبان على أهمية استمرار المشاورات لتسهيل أنشطة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتطوير التعاون في مجالات النقل العابر والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المناطق الحرة الإيرانية في المعادلات الاقتصادية الإقليمية.

وأشار الطرفان إلى أن تطوير التعاون الاقتصادي بين إيران وباكستان في المناطق الحرة، في ظل الموقع الاستراتيجي لمنطقة تشابهار الحرة وأهمية معبر ريمدان الحدودي، وما يتمتع به البلدان من قدرات في مجالي التجارة والنقل، يمكن أن يمهد لفتح مسارات تجارية جديدة وتعزيز الروابط الاقتصادية بين إيران والأسواق الإقليمية والآسيوية.



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