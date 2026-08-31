وافق قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، على منح عفو وتخفيف أحكام عن أكثر من 2500 سجين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف وولادة حفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، طلب رئيس السلطة القضائية الشيخ غلام حسين محسني إيجئي في رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي العفو عن 2577 سجينًا من المحاكم العامة والثورية، والجهاز القضائي للقوات المسلحة، والجهاز القضائي الحكومي، وتخفيف أحكامهم.

وقد عهد آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي بالقرار في هذا الشأن إلى رئيس السلطة القضائية.

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، أصدر حجة الإسلام إيجي أيضًا أمرًا بالعفو عن هؤلاء المدانين وتخفيف أحكامهم.



الكلمات المفتاحية