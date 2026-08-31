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إيران

القوات المسلحة الإيرانية: لن نتسامح مع أي عدوان ينطلق من أي جهة
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إيران

القوات المسلحة الإيرانية: لن نتسامح مع أي عدوان ينطلق من أي جهة

2026-08-31 21:35
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أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقيادة مقر خاتم الأنبياء (ص) أن لا خيار أمام الجيش الأميركي المعتدي سوى الانسحاب من المنطقة.

وفي بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين 31 آب/أغسطس 2026، أكدت هيئة الأركان الإيرانية "أن بعض دول المنطقة أعلنت رسميًا أنها لن تسمح مطلقًا باستخدام أراضيها أو أجوائها أو سواحلها من قبل الجيش الأميركي المعتدي لتنفيذ عمليات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أن الجيش الأميركي، ورغم التحذيرات السابقة، لا يزال يستخدم أراضي وأجواء ومجالات تلك الدول لشن هجمات ضد إيران واستهداف بعض منشآتها العسكرية".

وأضاف البيان: "كما أثبتنا ميدانيًا حتى الآن، فإننا، مع احترامنا الكامل لسيادة دول الجوار، لن نتحمل أي شكل من أشكال العدوان، وسنرد عليه برد أشد وأقسى. وقد أثبت مقاتلو الحرس الثوري والجيش الإيراني ذلك الليلة الماضية على أرض الواقع".

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بانها أن "الجيش الأميركي المعتدي لا يملك طريقًا آخر سوى مغادرة المنطقة"، محذرة الجهات التي تسهّل الاعتداءات الأميركية على إيران من أن القوات المسلحة الإيرانية، ممثلة بالحرس الثوري والجيش، ستستهدف بقوة وحزم أي مصدر ينطلق منه أي عدوان.

وختم البيان بالقول: "نحذركم بأنكم اختبرتم مرارًا إرادة قواتنا المسلحة وشعبنا المقاوم والشجاع، فلا تعيدوا خوض هذه التجربة مرة أخرى".
 

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