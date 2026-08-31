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إيران

عراقجي: على أميركا العودة إلى التزاماتها والالتزام بمذكرة إسلام آباد
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إيران

عراقجي: على أميركا العودة إلى التزاماتها والالتزام بمذكرة إسلام آباد

2026-08-31 22:44
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اللقاءات والحوارات التي جرت على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون اتسمت بالجدية والعملية، وكانت بعيدة عن البروتوكولات المعتادة.

وأوضح عراقجي في تصريح له مساء اليوم الاثنين 31 آب/أغسطس 2026، أن اللقاءات تناولت عددًا من الموضوعات ومجالات التعاون المتاحة، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

وأشار إلى أن الاعتداءات الأميركية وتداعياتها كانت من بين أبرز الموضوعات التي طُرحت خلال اللقاءات، مؤكدًا أن "الشعب الإيراني سيواصل، نضاله من أجل استيفاء حقوقه".

وأضاف أن مذكرة إسلام آباد كانت حاضرة في جميع اللقاءات والمباحثات، متهمًا الولايات المتحدة بانتهاك ما ورد فيها، مشدّدًا على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها والالتزام بنصوص مذكرة إسلام آباد، ومعتبرًا أن ذلك يمثل الطريق للخروج من الوضع الراهن.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تنظر إلى الالتزام بالتفاهمات والمواثيق باعتباره أساسًا لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الظروف أمام استئناف المسارات السياسية والدبلوماسية.
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران تفاهم إسلام أباد
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