بمناسبة ذكرى ولادة رسول الرحمة محمد (ص) وحفيده الإمام الصادق (ع)، أقامت الهيئات النسائية في حزب الله في بلدة كفرفيلا بالتعاون مع كشافة كفرفيلا مهرجان "هِجرةٌ في مدينة رسول الله (ص)"، في أجواء من الفرح والبهجة، جمعت بين الفقرات الإيمانية والثقافية والترفيهية.

وتضمّن المهرجان محطات تفاعلية متنوعة، أبرزها "حكاية من نور" و"ازرع رحمة" و"فكّر وركّبها" و"تحدّي العقول"، إلى جانب محطة "تهادوا تحابّوا"، و"ضيافة الرحمة"، بما جمع بين المعرفة والتفكير والتعاون والتهادي والضيافة.

كما تخلّل المناسبة "اليوم القروي" بأجوائه التراثية ومأكولاته المستوحاة من الموروث الشعبي، إلى جانب زوايا "ضيافة على حبّه"، في فعالية عكست روح التعاون وأحيت ذكرى الولادة النبوية من خلال الفرح والمعرفة وترسيخ قيم المحبة والعطاء.



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