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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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اسبوع الوحدة الإسلامية
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-09-01 05:59
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08:19 |
"رويترز" عن بيانات تتبع السفن: عبور السفن استقر في حدود 5 سفن وهو أقل من المتوسط لـ10 أيام والذي بلغ نحو 14 سفينة
08:18 |
"رويترز" عن بيانات تتبع السفن: لم يطرأ تغيير يذكر على عدد السفن العابرة لمضيق هرمز أمس مقارنة بيومي السبت والأحد
07:00 |
4 سفن دخلت أمس الاثنين المنطقة عبر مضيق هرمز فيما خرجت 1 فقط عبره
06:17 |
"فوكس نيوز" عن مصدر: استقالة وزير الجيش الأميركي جاءت بعد إثارته مخاوف بشأن جاهزية الجيش وعرقلة وزير الحرب إعادة هيكلته
06:16 |
"وول ستريت جورنال": وزير الجيش الأميركي يقدم استقالته بعد أشهر من الخلافات مع وزير الحرب
06:02 |
وسائل إعلام إيرانية: وقف ناقلة النفط السعودية العملاقة "سيدر" أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز وتفعيل نظام التعريف الآلي الخاص بها
06:01 |
هيئة الملاحة البريطانية: تقرير عن حادث على بعد 17 ميلًا بحريًا شرق مدينة خصب بسلطنة عمان
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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