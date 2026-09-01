المقال التالي الصحف الإيرانية: ترامب وتكتيكات "فشل التزيين"
إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
08:19 |"رويترز" عن بيانات تتبع السفن: عبور السفن استقر في حدود 5 سفن وهو أقل من المتوسط لـ10 أيام والذي بلغ نحو 14 سفينة
08:18 |"رويترز" عن بيانات تتبع السفن: لم يطرأ تغيير يذكر على عدد السفن العابرة لمضيق هرمز أمس مقارنة بيومي السبت والأحد
06:17 |"فوكس نيوز" عن مصدر: استقالة وزير الجيش الأميركي جاءت بعد إثارته مخاوف بشأن جاهزية الجيش وعرقلة وزير الحرب إعادة هيكلته
06:02 |وسائل إعلام إيرانية: وقف ناقلة النفط السعودية العملاقة "سيدر" أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز وتفعيل نظام التعريف الآلي الخاص بها