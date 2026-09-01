تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء الأول من أيلول/سبتمبر 2026، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ328 تواليًا، بالقصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية، إلى جانب نسف مبانٍ سكنية وعمليات هندسية في عدة مناطق.

هذا؛ وأدّت خروقات الاحتلال لاتفاق وفق إطلاق النار، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى ارتقاء خمسة شهداء واصابة عدد آخر بجراح في مناطق مختلفة من القطاع. واغتالت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين، بينهم ضابط شرطة برتبة نقيب في داخلية غزة، وأصيب 3 آخرين في غارة "إسرائيلية" جوية استهدفت سيارة جيب كانوا يستقلّونها بحي تل الهوا بغزة. والشهداء هم: النقيب طلال مصطفى بدوي (38 عامًا)، براء أيمن الروبي (35 عامًا) ومؤمن سعيد الهاواري (34 عامًا).

في وقت سابق؛ استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين بصاروخ قرب متنزه بلدية غزة؛ ما أسفر عن استشهاد عاصم أبو عبدو والرائد في الأمن الداخلي عمر السراج. وفجرت قوات الاحتلال تفجيرًا كبيرًا في المناطق التي يسيطر عليها شرق دير البلح وسط القطاع.

كما أفادت مصادر ميدانية بأن آليات الاحتلال العسكرية أطلقت، في صباح اليوم، نيران رشاشاتها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع استمرار إطلاق القذائف شرق حي التفاح، فيما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" بشكل عنيف ومكثف المناطق الشرقية للحي.

أضافت المصادر أن قذائف الدبابات سقطت في محيط منطقة السنافور شرق مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات مسيّرة من طراز "كواد كابتر" النار على المنطقة، كما أفيد قبل قليل عن نسف مبانٍ سكنية شمالي القطاع، حيث، أطلقت الآليات العسكرية "الإسرائيلية" نيران رشاشاتها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية لبلدة جباليا، وفتحت الزوارق الحربية النار في بحر شمال مدينة غزة.

في وسط القطاع، استهدفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية من مخيم البريج بالقصف، فيما شهدت المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة دير البلح، لا سيما محيط أبو العجين ووادي السلقا، قصفًا مدفعيًا عنيفًا وإطلاق نار كثيفًا بالتزامن مع تحرك الآليات العسكرية.

كذلك أطلقت الآليات العسكرية عددًا من القنابل الدخانية والمتفجرة، في محيط شارع البطون جنوب شرق دير البلح، بالتزامن مع عمليات هندسية مكثفة لقوات الاحتلال في منطقتي أبو العجين ووادي السلقا، وسط ترجيحات بأن تكون العمليات مرتبطة بتفخيخ ما تبقى من مبانٍ في المنطقة.

كما رُصدت حركة نشطة للآليات العسكرية الثقيلة وجيبات "همر"، على امتداد الطريق الذي استحدثته قوات الاحتلال حديثًا بين أبو العجين ووادي السلقا، فيما وصلت طلقات نارية عشوائية إلى منازل المواطنين وخيام النازحين جنوب دير البلح.

في جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بكثافة على شرقي مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف غربي مدينة رفح.

الإحصائيات

هذا؛ وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستقبال مستشفيات القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، خمسة شهداء و10 إصابات. أوضحت الوزارة، في بيان إحصائي، أن الاعتداءات الصهيونية المستمرة منذ وقف إطلاق النار، في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسفرت عن ارتقاء 1320 شهيدًا إضافة إلى 4385 إصابة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 815 شهيدًا من تحت ركام المباني المدمرة.



استنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73456 شهيدًا، و174496 مصابًا.

الكلمات المفتاحية