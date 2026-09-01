بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث؛ بشأن توجهات الجيش وقرارات إقالة عدد من كبار الضباط، قدم وزير الجيش الأميركي دان دريسكول استقالته إلى الرئيس دونالد ترامب.

وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، سيغادر دريسكول وزارة الحرب الأميركية، خلال الأيام المقبلة، في تغيير جديد يطال قيادة الجيش العليا وسط خلافات داخل البنتاغون بشأن إدارة المؤسسة العسكرية وملفات التعيينات والترقيات. البيت الأبيض أكد استقالة دريسكول، وقالت المتحدثة باسمه آنا كيلي إن دريسكول كان "فعّالًا للغاية" في تنفيذ أجندة ترامب داخل وزارة الجيش، بقيادته عمليات عسكرية وصفتها بالتاريخية، وإعادة التركيز على الجاهزية والقدرة القتالية.

الاستقالة تأتي بعد أشهر من تقارير؛ تحدثت عن خلافات بين دريسكول وهيغسيث بشأن مسار الجيش وقرارات طالت عددًا من كبار قادته. وكان دريسكول قد نفى، في أبريل/نيسان الماضي، اعتزامه الاستقالة، مؤكدا آنذاك أنه لا يخطط لمغادرة منصبه.

من شأن رحيل دريسكول أن يترك أعلى منصبين، مدني وعسكري في قيادة الجيش، من دون مسؤولين مثبتين من مجلس الشيوخ. إذ يتولى الجنرال كريستوفر لانيڤ منصب رئيس أركان الجيش بالإنابة، منذ إقالة هيغسيث سلفه الجنرال راندي جورج، فيما لم يعلن البيت الأبيض حتى الآن اسم المرشح لخلافة دريسكول.

هذا؛ وكان دريسكول قد تولى منصب وزير الجيش، في شباط/فبراير2025، وأدى دورًا في خطط تحديث القوات البرية وتعزيز استخدام التقنيات العسكرية الحديثة، كما شارك في جهود أميركية مرتبطة بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

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